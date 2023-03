Dois helicópteros do Exército norte-americano despenham-se no Kentucky

Dois helicópteros Black Hawk do Exército norte-americano despenharam-se durante uma missão de treino sobre o Kentucky, na quarta-feira à noite.

A porta-voz do Exército, Nondice Thurman, confirmou o acidente mas não revelou quantas pessoas se encontravam a bordo dos dois helicópteros ou se houve vítimas mortais, em declarações à Reuters.

Contudo, o governador do estado do Kentucky, Andy Beshear, disse no Twitter que é provável que haja vítimas mortais. A polícia do Kentucky e a Divisão de Gestão de Emergências do estado estavam envolvidas na resposta ao acidente.

A tripulação estava a pilotar dois helicópteros Black Hawk que se despenharam por volta das 22h00 (3h00 de quinta-feira na hora de Portugal continental) no Condado de Trigg, no Kentucky, disse Thurman. A causa do acidente está a ser investigada.