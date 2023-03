Roger Federer e Trevor Noah vão de comboio pela Suíça para promover o turismo

Noah: "Desculpa, Roger, mas o guião pura e simplesmente não é divertido!"

Federer: "Trevor, quantas vezes tenho de dizer-te?? Isto é um anúncio do Turismo da Suíça!"

É assim que começa a nova superprodução do turismo suíço. É que Roger Federer pode ter-se retirado dos campeonatos de ténis, mas continua a fazer valer a sua fama e influência como embaixador do Turismo do seu país. E, se por vezes lhe faltava o humor nos courts, na série de vídeos que tem protagonizado não falta humor nenhum.

Desta feita, juntou-se a Trevor Noah, ex-apresentador do programa Daily Show que, sendo sul-africano, tem ascendência suíça por parte do pai, numa viagem repleta de descobertas e peripécias: é o Grand Train Tour, que acompanha as duas estrelas numa viagem de comboio pelo país. Ride of a Lifetime, intitula-se, com estreia esta quinta-feira no YouTube. Viagem de uma vida para muitos, pelo menos em sonhos, como se sabe (é confirmar aqui mesmo na Fugas a alegria com que Carlos Cipriano cumpriu e contou essa viagem).

Tenista e comediante não são as únicas estrelas, por mais que sejam os nomes mais sonantes. A produção conta com mais estrelas atrás das câmaras, caso de Tom Hooper, o realizador que conquistou um Óscar pelo filme O Discurso do Rei.

No vídeo de quase quatro minutos, mostra-se esta "viagem de uma vida" sobre carris, garantindo-se as "famosas rotas panorâmicas numa viagem de comboio de tirar o fôlego".

Glaciares, lagos, montanhas, cidades e vilas pitorescas, comboios que são prodígios do engenho humano. Há muito para apreciar neste grand tour que, no total, percorre 1280 quilómetros em possíveis oito etapas. De Lucerna às cataratas do Reno, do lago Léman​ até às "montanhas majestosas como Matterhorn e Jungfraujoch". De Montreux a Zermatt, de St. Moritz a Lugano, de St. Gallen a Zurique com o lago Constança como companhia, ou mesmo por caminhos Património Mundial da UNESCO, pela Ferrovia Rética.

Os vídeos do Turismo da Suíça com Federer como estrela têm sido um sucesso: em 2021 o convidado foi o actor Robert de Niro e em 2022 a actriz Anne Hathaway. Neste último caso, além de um segundo lugar na competição YouTube Ads Leaderboard do festival de publicidade Cannes Lions, o filme ultrapassou os 100 milhões de visualizações.