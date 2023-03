Sobre Carris. Portugal (des)espera pelo comboio enquanto se enche de metrobus

Toda a gente passou horas em que andou desencontrado, como à espera do comboio na paragem do autocarro.

A premonitória música de Sérgio Godinho leva-nos para uma realidade onde os projectos que avançam são os dos autocarros em canal dedicado que, sem um único quilómetro construído, já são a aposta em cinco regiões do país.

Que lóbi é este que parece não ter limites é tema quando, no sector ferroviário, pouco temos ouvido do ministro, as greves continuam, e Abril está cheio delas... Também poucos avanços há no Ferrovia 2020. E já nem se fala no PNI 2030. A Beira Alta já ninguém arrisca adivinhar quando abre, o Oeste é melhor nem perguntar e já ninguém se lembra que o Douro é para electrificar. Resta-nos o consolo da promessa de que para o ano é que vai ser: Badajoz ficará a 1h50 de Lisboa naquela que parece ser a obra ferroviária que está a avançar com mais força neste momento.

Atrasos que fazem com que os alugueres de curta duração da CP à Renfe se tenham tornados em longos empréstimos de material circulante velho pago a peso de ouro.

