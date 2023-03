Diogo Ribeiro garante mínimos para os Jogos Olímpicos de Paris

Diogo Ribeiro já tem lugar garantido nos Jogos Olímpicos de 2024, que vão decorrer em Paris, e também nos Mundiais de natação deste ano, na segunda quinzena de Julho, em Fukuoka. No Funchal, durante os Campeonatos Nacionais de Juvenis e Absolutos, o nadador conimbricense bateu o recorde nacional dos 50 metros livres e assegurou presença nos maiores palcos da modalidade.

O atleta do Benfica realizou o melhor tempo das eliminatórias, com 21,87 segundos, e superou o anterior máximo de Portugal (21,90s), que tinha sido estabelecido por Miguel Nascimento, no dia 30 de Setembro de 2022, em Oeiras.

Numa prova bastante rápida, o segundo melhor tempo, que foi rubricado pelo ucraniano Andrii Govorov, a nadar pelo Vitória SC (21,98s), também valeu o apuramento para o Mundial que vai desenrolar-se no Japão, durante o Verão. Em terceiro lugar ficou Miguel Nascimento (Benfica), com 21,99s.

A final dos 50 metros livres está agendada ainda para a tarde desta quinta-feira, às 17h.