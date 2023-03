João Paulo Correia: “Não há legislação perfeita para acabar com discursos de ódio”

Em entrevista ao PÚBLICO, após um ano de mandato, o secretário de Estado da Juventude e do Desporto aborda a violência no sector, os imbróglios nas modalidades e os desafios que tem pela frente.

Precisamente um ano depois da tomada de posse como secretário de Estado da Juventude e do Desporto (SEJD), João Paulo Correia reflecte sobre as polémicas que têm envolvido algumas modalidades, com o judo à cabeça, sobre o novo enquadramento legal de combate à violência no desporto e sobre o investimento no sector. Numa longa entrevista, repartida por quatro textos, aborda também as denúncias de abuso sexual que abalaram o futebol feminino, o programa de combate à manipulação de resultados e as dificuldades sentidas nalguns Centros de Alto Rendimento.