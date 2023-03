João Paulo Correia: “Desde que iniciei funções, o IPDJ tem sido diligente”

Secretário de Estado da Juventude e do Desporto lamenta falta de bom senso dos dirigentes do organismo e diz aguardar pelos resultados da auditoria à federação de padel.

O imbróglio directivo na Federação Portuguesa de Judo leva João Paulo Correia a falar em falta de bom senso e "conivência" entre os dirigentes do organismo, mas este não tem sido o único problema que tem enfrentado. Em relação à Federação Portuguesa de Padel, sublinha a necessidade de se aguardar pelos resultados do inquérito e da auditoria, ao mesmo tempo que acredita que, no diferendo entre a Federação Portuguesa de Rugby e o Técnico, o organismo federativo está a aplicar a decisão do tribunal.