Sexta na TV: pinturas rupestres, A Primavera de Christine e O Poder nas mãos delas

CINEMA

A Primavera de Christine

RTP2, 22h54

Áustria, 1945. Depois de ter perdido a casa nos bombardeamentos, Christine (Zita Gaier), de nove anos, sobrevive com a família numa mansão abandonada nos arredores de Viena. Após a vitória dos Aliados, os soldados alemães vêem-se obrigados a fugir.

As populações aguardam o exército soviético, mas a sua fama de desordeiros faz com que todos temam a sua chegada. Apenas Christine, determinada a não regressar à “normalidade” da guerra, os vê como mensageiros de melhores dias.

Com realização da austríaca Mirjam Unger, este filme sobre os últimos dias da guerra adapta a obra autobiográfica de Christine Nöstlinger, mais conhecida como autora de livros infantis.

Diamante de Sangue

Hollywood, 1h25

Serra Leoa, anos 1990. Um diamante raro pode mudar ou destruir a vida de dois africanos: Danny Archer, um ex-mercenário que troca diamantes por armas e quer livrar-se do círculo de violência e corrupção que o engoliu, e Solomon Vandy, um pescador que quer salvar a mulher e as filhas dos campos de refugiados e libertar o filho do destino de criança-soldado.

Protagonizado por Leonardo DiCaprio e Djimon Hounsou, ambos nomeados para os Óscares, o filme é dirigido por Edward Zwick e tem fotografia do português Eduardo Serra.

SÉRIES

O Poder

Prime Video, streaming

Estreia. Em 2016, a escritora britânica Naomi Alderman ensaiou um mundo em que a dinâmica de poder se invertia. Este passava, de forma muito literal, para as mãos das mulheres: por algum fenómeno inexplicável e progressivamente espalhado pelo planeta, elas ganhavam a capacidade de electrocutarem quem quisessem.

A premissa do best-seller é agora transportada para o formato televisivo, com o dedo de Raelle Tucker (ligada, por exemplo, a Sangue Fresco), em colaboração com Sarah Quintrell e com a autora do romance. O elenco conta com Toni Collette, Auliʻi Cravalho e John Leguizamo, entre outros.

Hoje chegam à plataforma de streaming os primeiros três episódios; os restantes são debitados nas próximas sextas-feiras.

Pai de Surpresa

Fox Comedy, 21h52

Entra na quinta ronda de episódios a sitcom em que Jean-Luc Bilodeau encarna um solteirão que tem de lidar com a paternidade de um dia para o outro, a partir do momento em que uma ex-namorada lhe deixa a filha bebé à porta.

As peripécias deste arranque de temporada envolvem um pedido de casamento, uma vizinha atraente e um caso de amnésia. Pai de Surpresa fica em exibição de segunda a sexta.

Os Crimes de Sommerdahl

RTP2, 22h01

Começa a segunda temporada da série criminal dinamarquesa centrada num trio de investigadores que é simultaneamente um triângulo amoroso, formado por um inspector, a sua mulher e o seu melhor amigo. No primeiro dos oito novos episódios (para ver nos dias úteis), tentam resolver o homicídio de um guitarrista famoso, enquanto o inspector se esforça por reconquistar a mulher.

DOCUMENTÁRIOS

Engenharia Antiga

RTP2, 20h39

As maiores e mais intrigantes façanhas de engenharia alcançadas há séculos, um pouco por todo o mundo, voltam a ser alvo da lupa desta série documental, que hoje entra na segunda temporada. Ao mesmo tempo que recorda detalhes de estruturas, máquinas e técnicas antigas, vai sublinhando o seu potencial de influência e inspiração para a construção moderna.

Documentos de arquivo, imagens aéreas e reconstituições – tudo comentado por especialistas de várias áreas – fornecem a matéria-prima para os episódios, emitidos de segunda a sexta. O de hoje tem como tema As primeiras arenas, exemplificadas pelo Coliseu de Roma.

A Gruta dos Sonhos Perdidos

TVCine Edition, 22h

Uma viagem ao passado da Humanidade e ao nascimento da arte. O documentário resulta do acesso exclusivo do realizador Werner Herzog (Grizzly Man, Polícia Sem Lei) às grutas de Chauvet-Pont-d’Arc, descobertas em 1994, no Sul de França.

Vistas por poucos, as suas extraordinárias pinturas rupestres são as mais antigas alguma vez encontradas, tornando este local num dos mais importantes pontos de interesse científico, quer para a arqueologia quer para a geologia.