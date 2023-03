As crianças da “Cidade do Lixo” estão a aprender a reciclar (com criatividade) no Egipto

Em criança, Teresa Saeed procurava no lixo materiais para os seus desenhos e pinturas. Agora, está a ajudar as crianças da cidade onde cresceu a olhar para o lixo de forma criativa.

Por ter crescido em Manshiyat Nasser, num bairro de lata no Cairo também conhecido como “Cidade do Lixo”, Teresa Saeed passava o seu tempo livre a navegar pelas pilhas de lixo, que se espalhavam por todo o lado, para encontrar papel e materiais que lhe permitissem satisfazer o seu amor pelo desenho e pela pintura.

Agora, com 34 anos, gere uma instituição de caridade que incentiva as crianças a darem um uso positivo e criativo ao seu ambiente, explorando o espaço e aprendendo a reciclar. Em workshops de dois dias, as crianças reúnem garrafas de plástico, paus, cartões, papel e latas; depois, transformam os materiais em mealheiros, instrumentos musicais, puzzles e pinturas.

Foto Teresa Saeed, de camisola cor-de-rosa, durante uma das sessões de reciclagem com crianças HANAA HABIB/Reuters

Em Manshiyat Nasser, a vizinhança é composta por edifícios de tijolo que nunca foram pintados. A leste do centro de Cairo, muitas ruas e edifícios estão apinhados até cima com lixo recolhido por toda a metrópole e processado ou reciclado informalmente.

Em vez de estar zangada com o que me rodeia, como posso fazer alguma coisa que lhe adiciona valor? Teresa Saeed

“A ideia é que estas crianças estão constantemente rodeadas de reciclagem. Então, porque não ensinar-lhes como reciclar de uma forma que reduza o consumo e beneficie a sociedade?” questionou Teresa Saeed.

A associação de solidariedade de Saeed chama-se Mesaha, a palavra árabe para espaço, e organiza actividades de reciclagem semanal para 150 a 200 crianças entre os seis e os 15 anos.

“Estas actividades ajudam as crianças a conectarem-se com o ambiente e a pensar fora da caixa”, conta Saeed. “Em vez de estar zangada com o que me rodeia, como posso fazer alguma coisa que lhe adiciona valor?”

Foto Shahinda Adel, uma criança residente de Zabaleen do Cairo conhecida como "Cidade do Lixo" e membro da instituição de caridade "Mesaha"

Saeed espera expandir o projecto a outras áreas no Egipto. “O meu sonho é que estas crianças, quando crescerem, sejam líderes da mudança nas suas profissões futuras ou onde quer que vão”, afirmou.