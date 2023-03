Partidos condenam Chega por usar “terrorismo” em pedido de audição a ministro

PS e BE votaram contra requerimento do Chega para ouvir José Luís Carneiro sobre ataque a Centro Ismaili. PSD e IL votaram a favor.

O ataque ao Centro Ismaili de Lisboa levou o Chega a pôr, de imediato, em cima da mesa a suspeita de “terrorismo” - já afastada pela PJ - e a condenação da “política de portas abertas” a migrantes. Foi nesse sentido que deu entrada no Parlamento a um requerimento para ouvir o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, mas PS e BE chumbaram esta manhã a intenção, rejeitando os termos do pedido. PSD e IL votaram a favor.

Na reunião da comissão de Assuntos Constitucionais desta manhã, antes da discussão do requerimento, o debate sobre o tema já tinha aquecido, a propósito de um projecto de resolução do Livre sobre a Lei de Estrangeiros, com críticas ao Chega por causa da posição assumida ontem sobre o duplo homicídio no Centro Ismaili.

A deputada do PS Isabel Moreira começou por fazer uma declaração de interesses, referindo que trabalhou na Fundação Aga Khan , que conhece bem a comunidade ismaili e que conhece familiares directos de uma das vítimas. “Eram portuguesas mas eram muçulmanas de religião, orgulhosamente muçulmanas”, apontou, condenando a associação que o Chega faz entre o crime e a religião.

A deputada lembrou ainda que, em países como a Alemanha, França e Reino Unido, “ainda bem” que não houve atitudes semelhantes às do Chega quando cidadãos portugueses cometeram crimes “terríficos”.

Quanto ao requerimento, e apesar de o ministro José Luís Carneiro se ter disponibilizado para prestar esclarecimentos no Parlamento sobre o ataque, PS, BE e PAN condenaram o teor do texto.

O socialista Pedro Delgado Alves assumiu não poder acompanhar o pedido “oportunista” que referia a expressão “terrorismo” por quatro vezes e defendeu que “o Parlamento não siga atrás da generalização” que é feita ao caso, rejeitando a “manipulação dos acontecimentos” e a “instigação do ódio”.

A palavra “generalização” já tinha sido usada ontem pelo Presidente da República para condenar posições que pudessem sancionar a comunidade ismaili ou a afegã, que é a nacionalidade do autor do ataque.

O líder parlamentar do Chega, Pedro Pinto, admitiu que a Polícia Judiciária já reconheceu esta manhã não haver indícios de terrorismo no ataque mas não retirou o requerimento como sugeriu o PS. “E se fosse terrorismo?”, disse, defendendo que o “Afeganistão e o Paquistão estão em guerra há anos” (corrigindo depois para fenómenos de terrorismo no caso do Paquistão) e que os refugiados destes países “têm de ser acompanhados de forma especial”.

Ao lado do PS, o bloquista Pedro Filipe Soares referiu que “as premissas” do pedido estão “destruídas em 24 horas” e acusou o Chega de “falhar” o alvo dos responsáveis políticos, já que não é o ministro da Administração Interna que tutela o acompanhamento de refugiados. “O Chega não faz o seu trabalho de casa, não pondera o que faz”, atirou.

A deputada única do PAN acrescentou a ideia de que, se se tratasse de um caso de terrorismo, a audição teria de ser virada para a segurança de Estado. Inês Sousa Real, que se absteve no requerimento, apontou o dedo ao Chega, acusando o partido de “esgravatar a tragédia”, de “oportunismo” e de “populismo”.

Pedro Pinto ainda argumentou que a rapidez da apresentação do requerimento tinha a ver com a oportunidade da reunião da comissão de Assuntos Constitucionais marcada para esta manhã, mas viu o pedido ser chumbado por PS e BE. O PSD e a IL votaram a favor, embora a social-democrata Mónica Quintela tenha assumido que o partido não se revê nos termos do requerimento.

O debate levou até o presidente da comissão, o social-democrata Fernando Negrão, a elogiar o trabalho da comunidade ismailita, apontando o exemplo de se ter disponibilizado para acolher os três filhos menores do autor do ataque. “É um exemplo que devemos louvar. Portugal deve continuar a ser um país de acolhimento e de acolher cada vez melhor”, afirmou.