No Japão, há hotéis a pensar no descanso das novas mães — com enfermeiros disponíveis 24 horas

Serviço tem enfermeiros e cuidadores que dão banho e mudam a fralda aos bebés, enquanto as mães podem dormir noutro quarto, ir às compras ou ao cabeleireiro.

Os serviços de pós-parto num hotel em Tóquio estão a tornar-se cada vez mais populares entre as novas mães.

No ano passado, o Japão registou menos de 800 mil nascimentos pela primeira vez e um inquérito mostrou que algumas mulheres estavam a decidir não ter mais do que um filho devido à sobrecarga física e mental associada à maternidade.

“Melhorar os cuidados pós-parto é uma medida eficaz para contrariar o declínio da natalidade”, refere um especialista. “Os governos locais e nacionais deviam expandir este apoio.”

No início de Março, vários bebés dormiam pacificamente em berços no Hotel Metropolitan Edmont Tokyo, em Chiyoda, um dos bairros da capital japonesa. Quando uma das crianças começou a chorar, foi imediatamente tranquilizada por uma enfermeira.

“Mamma Levata” é um serviço 24 horas, com um total de 30 enfermeiros e cuidadores que dão banho e mudam a fralda aos bebés. Enquanto isso, as mães podem dormir noutro quarto, ir às compras ou ao cabeleireiro. Podem também receber indicações sobre como melhorar a amamentação.

Ainda que seja caro — os preços começam nos 60 mil ienes por noite (cerca de 400 euros) — já 200 pessoas usaram este serviço desde que começou, em Novembro último, e já não há vagas para Abril e Maio.

Alternativa à falta de apoio em casa

Yoko Yamada, 31 anos, de Tokorozawa, ficou no hotel com o seu filho recém-nascido e a filha de 22 meses.

“Tenho estado tão ocupada a cuidar das crianças, mas [no hotel] consegui relaxar completamente. Perguntei à equipa qual a forma mais correcta de amamentar e dar banho, o que me deu confiança e motivação para o futuro”, diz.

Com uma mudança a acontecer nas famílias nucleares, muitas mulheres não contam com o apoio dos próprios pais depois de serem mães. Em alguns casos, a pandemia impossibilitou as mulheres de viajarem para a casa dos seus pais e o hotel tem funcionado como uma alternativa a esse suporte. Quem usou o serviço recomenda-o vivamente.

O nascimento de uma criança pode significar uma grande pressão no corpo de uma mulher e algumas sofrem um maior desgaste mental devido à privação de sono, entre outros factores. De acordo com um inquérito feito em 2021 pelo Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar, uma em cada dez mulheres que foram mães podem vir a sofrer de depressão pós-parto.

Numa sondagem de 2022 da Japanese Woman Foundation, que trabalha na área da protecção da saúde reprodutiva, 90% das cerca de 6500 pessoas inquiridas tiveram sintomas físicos pós-parto, como dores no fundo das costas. Quase metade disse sentir-se sozinha ou ansiosa sem motivo. Devido à pressão física e mental, 4,9% disse ter “desistido” de tentar ter mais filhos.

Para ajudar a prevenir a depressão pós-parto, o Ministério lançou um sistema, em 2015, para subsidiar 50% dos custos de serviços pós-parto subcontratados por governos locais para hospitais, centros obstétricos, entre outros. De acordo com a mesma fonte, a percentagem de municípios a usar o programa aumentou de 4% em 2015, para 80% em 2021.

Alguns municípios, no entanto, só têm um estabelecimento. De acordo com um inquérito feito pelo Ministério, menos de 2% das mães que deram à luz em 2019 usaram esses serviços.

Enquanto isso, mais e mais hotéis estão a oferecer serviços pós-parto, incluindo em Funabashi, Chiba, Kawasaki e outras cidades. Em Dezembro de 2021, abriu um novo hotel em Yokosuka, com vista para o mar. Em Junho, abriu outro em Quioto. Segundo o Ministério, apenas alguns municípios externalizam as operações para hotéis.

“Se houver suporte holístico depois do nascimento de uma criança, mais mulheres vão querer ter mais filhos”, refere Kaori Ichikawa, professora de cuidados maternos na Universidade de Ciências da Informação de Tóquio. “O governo devia assegurar enfermeiras e parteiras, e os governos locais deviam expandir o número de empresas de recursos externos, incluindo hotéis. Outra medida efectiva poderia ser introduzir serviços de cuidados pós-parto nos seguros de saúde.”