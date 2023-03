Pelo menos nove militares mortos em ataque de guerrilha na Colômbia

Pelo menos nove militares morreram e oito ficaram feridos na sequência de um ataque com explosivos perto de uma base do Exército colombiano, no Nordeste do país. As Forças Armadas atribuíram o atentado ao Exército de Libertação Nacional (ELN), uma das guerrilhas mais antigas ainda em actividade na Colômbia e que se encontra actualmente envolvida em negociações de paz com o Governo de Bogotá.

De acordo com as primeiras informações, o ataque ocorreu durante a madrugada desta quarta-feira na zona rural do município de El Carmen, no departamento do Norte de Santander, na fronteira com a Venezuela. Os atacantes utilizaram artefactos explosivos e metralhadoras contra um grupo de militares que participavam numa acção de controlo, diz o jornal El Tiempo.

O episódio foi condenado pelo Presidente Gustavo Petro que lamentou as mortes. “Repudio totalmente o ataque contra o pelotão do Exército em Catatumbo, sete soldados que cumpriam o seu serviço militar e dois sub-oficiais, soldados da Nação e do Governo da mudança, assassinados por aqueles que hoje estão absolutamente afastados da paz e do povo”, afirmou Petro através do Twitter. O Presidente anunciou que vai reunir com a delegação governamental que tem participado nas negociações de paz com a guerrilha.

O comandante das Forças Armadas, Helder Giraldo, também condenou a acção e responsabilizou directamente o ELN e o governador do departamento de Norte de Santander, Silvano Serrano, disse que o ataque prejudica os planos de paz do Governo.

O ataque é o mais sangrento perpetrado pela guerrilha desde que Petro chegou à presidência, em Agosto do ano passado, e ocorre numa altura em que Governo e ELN procuram uma solução negociada para o conflito.

Quando foi eleito, Petro, que na juventude chegou a integrar um grupo armado, prometeu tudo fazer para alcançar a chamada “paz total”: pôr fim aos conflitos que o Estado tem activos com várias guerrilhas, cartéis de droga, antigos esquadrões paramilitares de extrema-direita e pequenos grupos de dissidentes de organizações armadas.

Um dos pontos mais importantes para que se cumpra esse objectivo é a resolução do conflito com o ELN, um grupo fundado nos anos 1960 por um grupo de estudantes imbuídos do espírito da Revolução Cubana que se empenharam em derrubar os ideais de mudança política, mas continua a ser um desafio significativo para as forças de segurança colombianas, contando com mais de 2500 militantes.

No início do mês, o Governo e a delegação do ELN concluíram a segunda ronda de negociações na Cidade do México, embora sem um acordo definido para um cessar-fogo. Espera-se que as conversações sejam retomadas nas próximas semanas com reuniões em Havana, mas o ataque desta quarta-feira pode complicar o processo.

Em Janeiro de 2019, um atentado contra uma escola de cadetes da polícia, em Bogotá, em que morreram 23 pessoas, fez cair por terra o diálogo entre o ELN e o Governo então liderado pelo conservador Iván Duque.