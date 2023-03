EUA criam baralho de cartas para os ucranianos identificarem as armas “amigas”

O Exército dos Estados Unidos da América criou um baralho de 52 cartas com o objectivo de ajudar as tropas ucranianas na distinção de equipamentos de artilharia, fabricados e importados a partir de vários países.

A estratégia remonta à Segunda Guerra Mundial e à necessidade de as forças norte-americanas distinguirem os aviões dos aliados e dos inimigos. Através da simbologia dos jogos de copas, espadas ou póquer, os militares estudaram a artilharia chinesa, russa ou iraniana. Mais recentemente, em 2003, a estratégia ajudou à detenção de Saddam Hussein, rotulado num desses baralhos como o “Às de espadas”.

O novo baralho apresenta imagens de tanques fabricados pela NATO, carros blindados, camiões, artilharia e outros sistemas de armas, além de dois jokers. Cada carta apresenta a nomenclatura do equipamento, o país de fabrico, o destino de exportação e as características de armamento.

Em comunicado, citado pelo The New York Times, o porta-voz da Comando de Treino e Doutrina do Exército dos EUA, Andrew Hashbarger, sublinhou o objectivo de identificar “equipamento NATO que proliferou em países” fora da aliança transatlântica. Além disso, escreveu Andrew Hashbarger, o método permite “identificar equipamento do inimigo e distinguir do equipamento de forças amigas”.

Foto DR

Muita da artilharia apresentada nas cartas foi enviada no último ano para a Ucrânia, ou está a ser utilizada para treinar as tropas de Kiev. Ainda assim, alguns equipamentos, ainda em avaliação e por enviar, podem ter sido revelados pelo novo baralho. É o caso do “valete de copas”, o helicóptero UH-60 Black Hawk de fabrico norte-americano que está na posse dos serviços secretos ucranianos, mas cujo uso na guerra é incerto.

Em simultâneo, os principais tanques ao serviço do Exército francês, os Leclercs, continuam por confirmar no pacote de ajuda a Kiev. Porém, no baralho são o “oito de copas”.

As cartas vão ser impressas em Abril e distribuídas pelas tropas dos países da NATO e da Ucrânia. Ainda que não seja admitida qualquer hierarquia, os equipamentos de artilharia norte-americana surgem em destaque. Por exemplo, o tanque M1 Abrams corresponde ao “rei de paus”; o veículo blindado M113 é o novo “Às de espadas” e o blindado Bradley Fighting é a “rainha de copas”. Um dos jokers é o lançador de mísseis Stinger, fabricado nos EUA, Alemanha e Turquia.

Em reacção, a porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Maria Zakharova, citada pela agência Anadolu, afirmou esta quarta-feira que a medida é “um elemento da guerra psicológica”.