Valpaços aposta nas praias fluviais, ecovia e lazer para seduzir turistas

O concelho de Valpaços, no distrito de Vila Real, reforça as suas ofertas de turismo de natureza e antecipa uma Primavera-Verão com muitas visitas.

A Câmara de Valpaços aplicou 600 mil euros na praia fluvial de Rio Torto para reforçar o turismo de natureza e está a investir 2,4 milhões de euros na envolvente do santuário da Nossa Senhora da Saúde.

O vereador Jorge Pires destacou à agência Lusa a aposta do município nas áreas de lazer, com o objectivo de melhorar as condições de acolhimento e reforçar o turismo de natureza neste município do distrito de Vila Real. "A nossa ideia é criar condições para aumentar a taxa de visitação ao concelho", afirmou o autarca.

Com a intervenção em Rio Torto, que custou 600 mil euros e envolveu a Câmara de Mirandela, Valpaços concluiu um investimento de cerca de dois milhões de euros nas três zonas de lazer fluviais do município (Rabaçal e Ribeira da Fraga), co-financiado por fundos comunitários.

Foto Rio Torto CM Valpaços

As praias fluviais do concelho são já muito procuradas por emigrantes e visitantes de concelhos vizinhos.

Em Rio Torto, as obras incluíram o alargamento da passagem no açude, a criação de condições para os peixes migrarem no rio, uma intervenção nos balneários, locais de merenda, novas zonas de banho e parque de estacionamento, um circuito pedonal e cais para embarcações de recreio.

"Estou certo que vai contribuir para um aumento exponencial da procura naquele espaço", frisou Jorge Pires.

Este espaço ganhou mais visibilidade recentemente devido à Ecovia do Rabaçal, o Observatório de Aves e o Caminho Interior de Santiago.

Na praia fluvial do Rabaçal, a autarquia concretizou um investimento de cerca de um milhão de euros, dotando-a de inúmeras estruturas de apoio, como serviço de bar, parque de merendas, parque infantil, estando classificada como praia acessível e dispondo de vigilância durante a época balnear.

Na Ribeira da Fraga, na zona fria do concelho, foram construídos passadiços e uma estrutura em madeira que permite a aproximação ao rio, tendo sido criadas zonas de observação da paisagem.

E a estratégia do município, segundo Jorge Pires, está a ajudar a alavancar novos investimentos em alojamento turísticos neste concelho.

Foto Via Ferrata da Ecovia do Rabaçal CM Valpaços

"É nossa intenção dar uma outra amplitude ao turismo de natureza e acho que estamos a conseguir, no período de Verão temos o concelho completamente lotado", salientou.

Adiantou ainda que "estão em curso outros projectos" para esbater a sazonalidade e captar mais pessoas nos meses de Inverno e Primavera.

Na cidade, está também a ser concretizado um investimento de 2,4 milhões de euros no parque de lazer da Ribeira da Levandeira, que se insere na envolvente do santuário de Nossa Senhora da Saúde.

O projecto que, segundo Jorge Pires, foi "concertado" com a Igreja e a comissão fabriqueira, vai criar uma zona verde na cidade, com novas infra-estruturas de apoio aos visitantes e peregrinos, com uma via-sacra, parque de merendas, sanitários, estacionamento para autocarros e um palco para eventos.

"É uma obra de grande envergadura que vai orgulhar qualquer valpacense e dignificar a cidade", salientou o autarca, referindo que a invenção "está em velocidade de cruzeiro" e deverá estar concluída durante o Verão. Este investimento é também co-financiado por fundos comunitários.