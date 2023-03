Quinta das Lágrimas com sustentabilidade certificada: é Biosphere Sustainable

O icónico e luxuoso hotel Quinta das Lágrimas em Coimbra, com pergaminhos e rodeado por 12 hectares de jardins históricos nas margens do Mondego, recebeu o selo Biosphere Sustainable.

São séculos de história, com jardins onde se terão vivido amores lendários, até o de Pedro e Inês, e um hotel-palácio cuja história remonta ao séc. XVIII. ​

O actual hotel Quinta das Lágrimas, que integra a selectiva Small Luxury Hotels of the World, está a celebrar os 25 anos e chegou agora uma "prenda": a certificação da Biosphere Sustainable pelo seu "compromisso e 'notável contribuição' para o desenvolvimento sustentável".

Em comunicado, o hotel assinala que a distinção atesta que tem "implementada uma estratégia de sustentabilidade alinhada com os 17 Objectivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas".

Foto Hotel Quinta das Lágrimas dr

A Biosphere Sustainable, uma das principais entidades certificadoras mundiais no Turismo, destacou os "processos de captação, abastecimento, saneamento e tratamento de recursos hídricos, e a promoção do acesso universal a serviços de energia limpa", mas também o "esforço" do hotel "na criação de comunidades sustentáveis e justas" e o seu "trabalho na potencialização económica e na redução de desigualdades no sector".

“A Quinta das Lágrimas tem um forte compromisso com a sustentabilidade", assegura a direcção do hotel em comunicado. Os hóspedes, sublinham, têm reconhecido "quanto nos esforçamos para proteger e cuidar do legado histórico e cultural que nos foi confiado", diz Alberto Gradim, director da unidade hoteleira.

Foto Os Jardins da Quinta das Lágrimas dr

A distinção permite também ao hotel posicionar-se ainda mais na "tendência crescente" que é o turismo sustentável.

Os jardins da Quinta das Lágrimas, cuja história remonta à rainha ao séc. XIV e à rainha Santa Isabel, são visitáveis por todos: geridos pela Fundação Inês de Castro, têm como preço de entrada 2,5€.