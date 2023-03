Há mudanças nas leis do futebol para 2023/24

A final do Mundial 2022, no Qatar, incitou algumas alterações, que parecem ter sido feitas à medida daquilo que se passou no Argentina-França. Chamemos-lhe “lei Messi” e “lei Martínez”.

Como sempre mais ou menos por esta altura do ano, o International Board (IFAB), entidade que rege as leis do futebol, lançou o documento com as alterações para a próxima temporada.

Ao contrário de noutros anos, as mudanças para 2023/24 não são profundas e decorrem mais de clarificações do que de alterações à dinâmica dos jogos. Há, ainda assim, algumas mudanças a registar.

Uma das mais relevantes é a adição do tempo perdido em celebrações de golos como período a acrescentar pelo árbitro no final de cada parte do jogo – vulgo “descontos”, um tema abordado recentemente pelo PÚBLICO.

Sejamos claros: a Lei 7 já previa a consideração de “qualquer atraso significativo no recomeço do jogo”, mas agora, com destaque individual à celebração de golos – como já havia por exemplo para lesões ou substituições –, os árbitros serão, por certo, mais sensíveis a esse momento de perda de tempo e não apenas quando essa perda é significativa.

Nessa medida, esta alteração espoletará ainda mais “descontos” do que já tem sido habitual nas últimas duas temporadas.

"Lei Messi" e "Lei Martínez"

De resto, as mudanças mais significativas decorrem do Mundial 2022 e de duas polémicas com a final entre Argentina e França.

Nessa noite, os jogadores argentinos entraram em campo para celebrarem um golo de Lionel Messi que ainda não tinha acontecido. Em rigor, no momento em que Messi marcou o golo, a Argentina tinha pelo menos 15 jogadores dentro de campo – e não apenas 11.

Na altura, o golo foi validado à luz do espírito da lei, que não pretende penalizar uma equipa quando essa entrada em campo, a mais de 50 metros do local da bola, não tem qualquer impacto no jogo.

Agora, a lei deixa claro que só se anula um golo por pessoas a mais dentro do terreno de jogo caso haja algum tipo de impacto no jogo. No fundo, colocou-se por escrito aquilo que já era o espírito da lei.

A outra alteração relevante é aquilo a que se pode chamar “lei Emiliano Martínez”. O guarda-redes argentino utilizou manobras de distracção para os executantes dos penáltis e isso está, agora, proibido.

O guarda-redes deve estar no seu local – em cima da linha de baliza – e não ter comportamentos que distraiam ou perturbem o executante, como andar a dançar na baliza, tocar nos postes ou ir "mandar bocas" ao executante.

O guarda-redes francês Maignan, do AC Milan, até já reagiu a esta alteração com sarcasmo. "Novas regras do IFAB para os penáltis em 2026: os guarda-redes têm de estar de costas. Se o penálti for defendido, o adversário ganha um livre indirecto", escreveu, no Twitter, aludindo às limitações cada vez maiores impostas à movimentação dos guarda-redes nos pontapés de penálti.