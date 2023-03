Toni Servillo sob o signo de Dante

Um actor “de teatro militante” estará em Lisboa para apresentar As Vozes de Dante, uma récita a partir do poeta e Giuseppe Montesano, e dois filmes, de Paolo Sorrentino e de Roberto Andò.

Toni Servillo (n.1959) é um actor “de teatro militante”, como diz ao PÚBLICO uma semana antes de viajar até Lisboa para a Festa do Cinema Italiano. “Nunca considerei o teatro como antecâmara para o sucesso cinematográfico”, afirma. E é isso que continua a praticar, sublinha, “há 43 anos”. É assim que se descreve, de charuto na boca, a falar via Zoom e com Stefano Savio, director da Festa do Cinema Italiano, a servir de tradutor. Às vezes acontece é ser “emprestado ao cinema”. É através desse festival, e a convite do Instituto Italiano de Cultura de Lisboa e da Embaixada de Itália, que Servillo vem a Lisboa para apresentar, no dia 4, o espectáculo As Vozes de Dante, no Teatro Maria Matos, uma produção do Piccolo Teatro di Milano.