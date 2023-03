Quinta na TV: uma estreia Instável e a habitação na Linha da Frente

A carreira dos Kiss, a fotografia de Robert Frank e o oscarizado Este País Não É para Velhos são outros destaques do dia.

CINEMA

Queen & Slim

Fox Movies, 17h20

A estreia na realização de Melina Matsoukas é a história de um casal em fuga. Queen (Jodie Turner-Smith) e Slim (Daniel Kaluuya) são dois afro-americanos que se estão a conhecer num primeiro encontro. Quando são mandados parar pela polícia, tudo se precipita. Tiros são disparados e Slim, num gesto de defesa, atinge fatalmente o agente. Queen & Slim é escrito por Lena Waithe em colaboração com James Frey.

O Herói de Hacksaw Ridge

Nos Studios, 19h05

Mesmo sendo contra o uso de armas, Desmond T. Doss (Andrew Garfield) alista-se no Exército dos EUA durante a II Guerra Mundial. Desdenhado por alguns colegas, mostrará a sua bravura ao salvar 75 homens, abandonados à morte em território inimigo, na batalha de Okinawa (Japão), sem pegar em armas nem disparar um tiro.

Tornar-se-á o primeiro opositor de consciência a receber a Medalha de Honra do Congresso. Nomeado para seis Óscares, o filme de Mel Gibson acabaria por arrecadar dois, em categorias técnicas.

Este País Não É para Velhos

AMC, 22h10

Quatro Óscares – melhor filme, realização, actor secundário (Javier Bardem) e argumento adaptado – premiaram este thriller dos irmãos Coen, baseado num romance de Cormac McCarthy.

Llewelyn Moss (Josh Brolin) descobre uma carrinha rodeada por cadáveres e carregada de heroína e dois milhões de dólares. Resolve ficar com o dinheiro. O seu acto desencadeia uma série de acontecimentos extremamente violentos, que nem mesmo a lei, na figura do xerife Bell (Tommy Lee Jones), consegue travar.

SÉRIE

Instável

Netflix, streaming

Estreia. Um pai que é um génio da biotecnologia. É excêntrico, autocentrado e está prestes a perder a empresa. Um filho que não é nada como ele e nunca estará à altura das suas expectativas, mas que quer ajudar. É em torno da relação entre os dois que se constrói esta comédia em oito episódios.

Os papéis principais são ocupados por Rob Lowe e pelo filho do actor, John Owen Lowe. Ambos surgem na ficha técnica também com produtores executivos, ao lado de Victor Fresco.

INFORMAÇÃO

Linha da Frente

RTP1, 21h01

Numa altura em que se discute o pacote da habitação apresentado pelo Governo, abrem-se as portas de 1.º direito, uma reportagem de Andreia Filipa Novo, André Mateus Pinto e Miguel Cervan sobre a crise no sector.

Traça-lhe a história, cruza dados e mostra exemplos concretos – e muitas vezes dramáticos – resultantes de factores como a falta de habitação social, a especulação imobiliária ou a gentrificação, sem deixar de problematizar o impacto das medidas que se perfilam no horizonte político.

DOCUMENTÁRIOS

Biography: Kisstory

TVCine Edition, 11h40

Pelo olhar do realizador D.J. Viola. embarcamos numa viagem pelas memórias de cinco décadas de uma das mais icónicas bandas de sempre, os Kiss. Os fundadores Paul Stanley e Gene Simmons são os condutores da jornada, que vai da adrenalina em palco até aos bastidores selvagens, sem deixar de abordar o legado do grupo para a indústria da música e do entretenimento.

O documentário, que se desenvolve em duas partes (emitidas hoje em conjunto), é composto por sessões de gravação originais, filmes caseiros, imagens raras e muitas histórias. Inclui também a participação de outras figuras do rock, como Dave Grohl, Tom Morello, o executivo Doc McGhee ou o produtor musical Bob Ezrin.

Robert Frank - Não Pestanejes

RTP2, 22h57

Quatro anos antes da morte de Robert Frank (1924-2019), saía este documentário sobre a vida e obra de um dos mais influentes fotógrafos do século XX. O artista suíço-americano, autor de The Americans (1958) – um dos mais importantes livros da história da fotografia – é lembrado através de testemunhos, fotografias e excertos de filmes. A realização é de Laura Israel, que trabalhou com ele mais de 20 anos.

Os Mistérios do Monte La Pérouse

RTP1, 00h32

Realizado por Yann Rineau, foca-se numa anomalia geológica por explorar: um vulcão adormecido, ao largo da ilha da Reunião. Os seus mistérios – e da biodiversidade que acolhe – são sondados com recurso às mais recentes técnicas de cartografia e geolocalização.