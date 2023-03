Greve dos trabalhadores da Lusa mantém-se de 30 de Março a 2 de Abril

Os trabalhadores da Lusa vão mesmo avançar com os quatro dias de greve (30 e 31 de Março, 1 e 2 de Abril). Os três sindicatos de trabalhadores da agência — Sindicato dos Jornalistas, dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Actividades do Ambiente do Centro-Sul e Regiões Autónomas (SITE CSRA) e dos Trabalhadores do Sector de Serviços (SITESE) — reuniram esta quarta-feira em plenário e consideraram a contraproposta da administração insuficiente.

"As pessoas neste plenário foram muito claras em dizer que o valor é muito baixo. Mantém-se a luta", disse ao PÚBLICO a jornalista da Lusa Susana Venceslau. A trabalhadora da agência acredita, "sinceramente, que vai haver boa adesão", apesar de o número de trabalhadores que escolham fazer greve ser difícil de prever.

O plenário foi convocado na sequência de uma reunião com a administração esta segunda-feira, na qual foi apresentada aos trabalhadores uma proposta de subida dos salários de 35 para 74 euros. Insatisfeitos, os três sindicatos apresentaram uma contraproposta na terça-feira, baixando o pedido de aumento salarial de 120 euros para 100 e pedindo o aumento do subsídio de alimentação para o valor máximo não tributado e a aglutinação do subsídio de transporte sem aumento (actualmente, os 69 euros de subsídio são pagos em duas fracções). A administração não aceitou.

Depois dos quatro dias de greve, os sindicatos não têm previstas outras acções. No entanto, Susana Venceslau sublinha que "o processo negocial se mantém".

Os trabalhadores da Lusa aprovaram a greve de quatro dias a 15 de Março, com 155 votos a favor e uma abstenção, segundo uma nota emitida pelo sindicato dos Jornalistas. O anúncio do protesto já tinha sido feito no início de Março, depois de a administração da agência ter apresentado uma contraproposta de aumento salarial de 35 euros, em resposta ao pedido de 120 euros feito pelos trabalhadores.

A 3 de Novembro de 2022, os trabalhadores da agência aprovaram um caderno reivindicativo que incluía, além da proposta de aumento salarial, a actualização do subsídio de refeição, a criação de um subsídio parental de 100 euros por cada filho, entre outros.