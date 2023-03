O Papa mudou de traje e agora usa um casaco puffer?

Uma imagem do Papa Francisco com uma roupa diferente da que costuma usar foi largamente partilhada nas redes sociais.

A imagem

Imagem do Papa Francisco foi amplamente partilhada nas redes sociais.

Foto

O contexto

Uma fotografia do Papa Francisco num casaco puffer branco ficou viral nas redes sociais no fim-de-semana passado. Os internautas ficaram fascinados com os novos trajes do pontífice de 86 anos – até ter chegado a desilusão porque afinal era falsa e tinha sido gerada com Inteligência Artificial (IA).

Fizeram piadas, outras montagens e rapidamente concluíram que afinal o Papa não tinha mudado de roupa – era só mais uma demonstração do potencial da IA.

Os factos

Pablo Xavier, 31 anos, estava só a tentar fazer alguma coisa “engraçada”, contou ao Buzzfeed e não esperava este resultado. Teve a ideia de pegar numa imagem do Papa e depois as ideias começaram a chegar – “o Papa num casaco Balenciaga, Mocler, a caminhar nas ruas de Roma ou Paris, algo desse género”.

Achou que estavam perfeitas e publicou-as num grupo de Facebook chamado “AI Art Universe” e na rede social Reddit. De repente, estavam em todo o lado, achou aquilo “assustador”. Nunca tinha pensado tão seriamente sobre o assunto antes, mas agora acha “importante que se implementem leis para regular [a IA]”. “Usar para manipular fotografias de figuras públicas pode ser a linha vermelha”.

Em resumo

É, portanto, falso que o Papa Francisco tenha sido fotografado nas ruas com um casaco puffer. Trata-se de uma imagem criada com apoio de IA e que se tornou popular nas redes sociais.

