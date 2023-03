Vídeo: dois mortos e dois feridos em ataque no Centro Ismaili

Duas mulheres de aproximadamente 20 e 40 anos morreram e outras duas pessoas estão em estado grave após um ataque à facada no Centro Ismaili na Avenida Lusíada, em Lisboa. Houve disparos durante a intervenção policial e o atacante foi levado para um hospital.

Em comunicado enviado às redacções, a PSP dá conta de que os agentes envolvidos no caso abriram fogo, "atingindo e neutralizando o agressor". "O atacante foi socorrido e conduzido a unidade hospitalar, encontrando-se vivo, detido e sob a nossa custódia", explica a força policial.

A meio da manhã, a PSP foi informada de que estava a decorrer um ataque com arma branca, no Centro Ismaili. Quando chegaram ao local, os agentes "depararam-se com um homem armado com uma faca de grandes dimensões". De acordo com aquela força policial, foram dadas ordens ao agressor para que cessasse o ataque. O homem, no entanto, avançou na direcção dos polícias. Fonte do Hospital Santa Maria confirma, ao PÚBLICO, a entrada de um ferido ligeiro, um jovem adulto que chegou por meios próprios com um corte no tórax e outro no pescoço. Já fonte do Hospital de São José confirma a entrada de um ferido do sexo masculino em estado grave.

Saiba mais: