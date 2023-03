Em 2022 houve mais de seis mil mortes em excesso e o envelhecimento não explica tudo

Os quatro períodos de mortalidade acima do esperado identificados pelo Instituto Ricardo Jorge coincidiram com semanas em que ocorreram mais casos de covid-19 e de gripe e com vagas de calor e frio.

Em 2022, o Departamento de Epidemiologia do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (Insa) contabilizou 6135 óbitos por todas as causas em quatro períodos de mortalidade em excesso que coincidiram com semanas de maior incidência de covid-19 , de gripe e de calor e frio extremos.

Com a pandemia de covid-19, houve uma alteração do padrão da mortalidade que não se normalizou no ano passado. O risco de morrer continuou mais elevado do que antes da pandemia, um fenómeno que “não parece totalmente explicado pelo envelhecimento populacional”, sublinham os investigadores, sem avançarem outras hipóteses de explicação que apenas serão esclarecidas depois de conhecidas as causas de morte, o que deverá acontecer apenas na Primavera de 2024.

No primeiro semestre de 2022, até Julho, a mortalidade por covid-19 ainda foi significativa e constituiu um dos principais factores a contribuir para o excesso da mortalidade. Mas no segundo semestre os óbitos por covid-19 diminuíram e, ainda assim, verificaram-se mais dois períodos de excesso de mortalidade.

O primeiro período de excesso de mortalidade identificado ocorreu entre 17 de Janeiro e 6 de Fevereiro (891 óbitos acima do esperado, mais 12%) e foi coincidente com uma onda de covid-19 e um período de temperaturas baixas; o segundo foi observado entre 23 de Maio e 19 de Junho e coincidiu com uma vaga de covid e um período de "temperaturas anormalmente elevadas para a época do ano"; o terceiro, de 4 de Julho a 7 de Agosto, com 2401 mortes em excesso, ocorreu durante "períodos de calor extremo” e o quarto, entre 28 de Novembro e 18 de Dezembro, com 1099 óbitos em excesso, coincidiu com a epidemia de gripe.

Além de terem identificado excessos de mortalidade nos grupos etários acima dos 65 anos, com maior magnitude a partir dos 85 anos, como seria de esperar, contabilizaram nove mortes acima do esperado no grupo etário entre os 15 e os 24 anos na primeira semana de Agosto. Os excessos de mortalidade nos grupos mais jovens “são raros estando, maioritariamente, associados a causas externas de mortalidade”, mas, como são ainda desconhecidas as causas de morte, esta hipótese terá que ser confirmada posteriormente, frisam.