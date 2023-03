Navio NRP Mondego falha nova missão nas Ilhas Desertas

O navio acabaria por ser rebocado em alto-mar, estando agora atracado no Porto do Caniçal. RTP testemunhou “intenso fumo” a sair das chaminés da embarcação.

O navio NRP Mondego, que recentemente foi palco de uma polémica nacional devido à insubordinação de 13 membros da sua guarnição, falhou esta madrugada uma missão que tinha como objectivo fazer a "rendição de uma equipa de vigilantes da natureza" nas Ilhas Selvagens, no arquipélago da Madeira.

Já em alto-mar, o navio acabaria por ser rebocado, estando agora atracado no Porto do Caniçal, onde chegou pelas 05h30, segundo o Diário de Notícias da Madeira. A RTP testemunhou "intenso fumo" a sair das chaminés do navio, provavelmente associado a uma avaria. A missão nas Ilhas Selvagens acabou por ser abortada.

Ao fim da tarde de segunda-feira, e devido a um "contratempo", o NRP (Navio da República Portuguesa) não pôde sair em missão para as Ilhas Selvagens com o objectivo de levar a cabo esta missão. A Marinha, então, negou à RTP qualquer avaria nas máquinas do navio, confirmando todavia que houve "um contratempo que fez com que o navio não saísse na hora planeada". Acabou por sair ao início da noite, falhando, todavia, a missão. Esta era a primeira do NRP Mondego desde que os 13 marujos se insubordinaram e, consequentemente, uma missão de acompanhamento de um navio russo no Porto Santo falhou.

Fizeram-no há cerca de duas semanas, o que resultou em processos disciplinares em curso dentro da Marinha. O Ministério Público havia-lhes marcado uma audição, que entretanto fora cancelada porque a procuradora entendeu reunir mais detalhes sobre o tema. À época da insubordinação, a Marinha por várias vezes reiterou as condições de navegação do NRP Mondego.