Não pode valer tudo

Sindicalizado há muitos anos, nunca me passou pela cabeça não o ser. Até agora. Na verdade, face ao que está a acontecer no mundo sindical, estou a ponderar deixar de o ser. E isto porque não quero ser representado por sindicatos que se propõem infringir a lei, não para defenderem os seus filiados, mas antes para prosseguirem objectivos políticos.

À semelhança do que já tinha acontecido recentemente com outros sindicatos, o colégio arbitral acusou agora o Sindicato dos Funcionários Judiciais de agir de má-fé na proposta de serviços mínimos, com o objectivo único de “evitar que a greve interfira com a remuneração de cada trabalhador”, ficando assim com caminho livre para a prolongar por tempo indeterminado, “sem ter em conta o prejuízo que daí adviria para os cidadãos em geral”.

Que trabalhador quer ser representado por organizações que não olham a meios para atingir os fins?

J. Sequeira, Lisboa

Surrealismo na geopolítica da guerra na Ucrânia

O leitor atento ao que pelo mundo vai deve ter ficado assombrado com a proclamação de um mandado de detenção do Presidente da Federação Russa pelo Tribunal Penal Internacional, sediado em Haia. Como é que um poder jurídico de alcance restrito, não reconhecido pelas principais potências mundiais, Estados Unidos da América, Federação Russa, República Popular da China, República da Índia e muitos outros Estados, tem a ousadia de lançar-se sobre o líder do Estado russo, num simulacro de caça à pessoa? Com uma acusação que não faz prova, mais a mais num ambiente de antagonismos beligerantes e fora da sua jurisdição. Estranha, bizarra e perigosa conduta. Um tribunal deve respeitar as suas próprias regras, não pode ultrapassar os limites do seu poder jurídico. Ao fazê-lo está a negar os seus fundamentos legais. E nesta hybris desatinada, o tribunal passa a tribuna, como uma arma de propaganda na guerra, uma arma de guerra com parti pris.

José Manuel Jara, Lisboa

Produção em série

Os EUA foram pioneiros no florescimento da produção em série. Veja-se o Ford no domínio dos automóveis, Hollywood no que respeita a filmes de índios e cowboys, Sillicon Valley na produção de telemóveis, o sistema político a fabricar presidentes da república que se diriam nascidos em impressoras a três dimensões.

O trabalho em série permite produzir mais, mas induz a esterilidade imaginativa e emocional, e gera também a tentação de pensar que esse modo de produção se pode aplicar a tudo, incluindo às maquinações políticas.

Propagou-se há dias a notícia de que um tal Tribunal Penal Internacional emitiu um mandado de captura do Presidente da Federação Russa; e aquilo que logo emerge na mente de cada um é: mas eu já vi este filme! Pois viu, viu. Já na guerra civil na Jugoslávia também esse pseudotribunal emitiu mandados de captura do presidente sérvio Milosevic, entre outros. E prenderem Milosevic. Prenderam Milosevic, mas não encontraram provas para o incriminar; mas sair da prisão não saiu; e passaram anos sem que fosse julgado, até que morreu na prisão, sem que se saiba a causa do decesso. O chamado “Tribunal Penal Internacional”, não é internacional; nem a Rússia nem os EUA, entre vários outros, ratificaram a sua existência; os EUA recusam mesmo cumprir qualquer sentença que ele profira em seu desfavor. Por consequência, nem é um tribunal. E tem mais uma coisa curiosa: é que só decide prender aqueles que os EUA querem. Coincidências!

António Reis, Vila do Conde

Os dez anos de Francisco

Tendo cumprido um decénio de chefia da Igreja Católica, Francisco, o Papa maior da nossa idade, tornou‑se o cavaleiro da esperança dos humilhados e ofendidos da Terra, mas criou anticorpos em todos os recantos do Vaticano, onde cardeais ressabiados anseiam pela sua morte.

Entre os bispos portugueses, como temos visto ultimamente, são muitos os campeões da hipocrisia (indiferentes, de resto, ao aumento dos pedidos de apostasia). Embora detestem o seguidor do santo de Assis, disfarçam o seu apoio postiço ao aggiornamento de Francisco, cujo programa, afinal, não é senão a retoma da palavra de Cristo. Neste contexto, devemos realçar a clarividência de António Sérgio, de que é prova o que disse acerca do cristianismo: “Os corolários sociais da doutrina cristã são da extrema‑esquerda; e se há católicos da direita, são‑no pela mais rotunda infidelidade ao Evangelho.” Trata‑se de um juízo que ilumina o papado de Francisco. Ainda que não lhe falte a vontade, terá força suficiente, porventura, para levar a cabo, de vez, a limpeza da casa de Pedro? Há quem receie que não a tenha. E, se assim for, será irreversível o declínio de Roma.

Eurico de Carvalho, Vila do Conde