Festival de caminhadas do Tua avança para Carrazeda de Ansiães

O Tua Walking Festival deu os primeiros passos em Março em Vila Flor, e incluiu, em jeito de mote para o resto do ano, um seminário sobre a importância do pedestrianismo no ordenamento e promoção dos territórios. O festival das caminhadas pelo Parque Natural Regional do Vale do Tua, pensado para períodos de época baixa, continua agora a promover uma dúzia de percursos pedestres por cinco concelhos de Bragança e Vila Real.

Já em Abril, de 29 a 30, é Murça o epicentro da festa, incluindo-se "actividades ligadas à promoção dos produtos locais com maior identidade", casos do azeite, vinho e doces conventuais. Entre os destaques, há provas e degustações, visitas à Cooperativa Agrícola dos Olivicultores de Murça e às Caves de Murça e à Capela Misericórdia, workshops (sobre azeites e vinhos), jantar convívio e música ao vivo. A caminhada-estrela decorre no dia 30 e será pelos Passadiços do Tinhela. Sinal das boas expectativas para Murça: as caminhadas já estão esgotadas - sinal também de que os interessados nestes passeios deverão ser rápidos e decididos nas reservas.

Em Maio, vão estar em destaque as aldeias ribeirinhas de Carrazeda de Ansiães. Para os dias 20 e 21 propõem-se visitas guiadas pela Porta de Entrada do Vale do Tua e Centro Interpretativo do Vale do Tua, e também à Casa dos Cantoneiros. Há degustações de Vinho do Porto, almoço convívio, tasquinhas, mostras de produtos regionais e artesanatos. As caminhadas serão pelo Trilho de Foz-Tua (sábado, 3,5 km, fácil) e pelo Trilho do Senhor da Boa Morte (domingo, 9,6 km, e como o nome deixa adivinhar, "com grau de dificuldade algo difícil". Inscrições até 12 de Maio (15€ por caminhante, sendo o valor o mesmo para as restantes localizações do festival).

A festa dos passeios faz depois um intervalo para os calores do Verão e regressa pela fresca em Setembro, mesmo a tempo de celebrar a chegada do Outono. Dias 23 e 24 decorre em Mirandela e com "uma visita guiada ao Céu" na noite do equinócio: é sob o signo do astroturismo, decorre na Aldeia de Abreiro a partir das 21h, sendo que "a lua estará visível das 20h33 às 23h34, momento em que se dará o pôr da Lua". O programa inclui a Feira do Figo e Património e almoço convívio, sendo a caminhada de domingo pelo Trilho de Santa Catarina (7,4km, fácil). Inscrições até 15 de Setembro.

A fechar o Tua Walking Festival, a festa acontece em Alijó, a 7 e 8 de Outubro: há visitas guiadas e degustação de azeite na Azenha de São Mamede de Ribatua e à aldeia de São Mamede, música ao vivo e animações teatrais, workshops de Saberes e Sabores da Aldeia, almoço convívio e, claro, uma boa caminhada: será (domingo) pelo Trilho das Fragas Más (que também são boas) com visita ao Miradouro do Ujo (10km, "algo difícil"). Inscrições até 30 de Setembro.

O festival, que engloba o parque e os municípios na organização, foi desenhado pela empresa de Turismo de Natureza PortugalNTN, em colaboração com as entidades locais. Mais informações no site oficial Tua Walking Festival.