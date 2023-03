Bruxelas prolonga “seguro” ibérico contra subidas na electricidade até Dezembro

Bruxelas deu aval à prorrogação do mecanismo ibérico que protege os preços da electricidade se o valor do gás voltar a subir.

A Comissão Europeia autorizou os executivos de Portugal e Espanha a manterem em vigor até final do ano o mecanismo ibérico que permitiu conter o preço do gás usado na produção de electricidade e manter os preços grossistas da electricidade em níveis mais baixos que em outros mercados europeus no pico da crise energética.

Nas contas do Governo português, a aplicação deste travão ao preço da electricidade permitiu aos consumidores portugueses, desde meados de Junho e até 31 de Janeiro, uma poupança de 570 milhões de euros, com uma redução do preço de mercado de quase 44 euros por MWh.

A notícia chegou esta terça-feira primeiro através da ministra da Transição Ecológica de Espanha, Teresa Ribera, que adiantou que se os preços do gás natural se mantiverem nos patamares actuais não será necessário activar o mecanismo, mas que haverá sempre essa salvaguarda para os consumidores ibéricos.

O contrato para Abril do TTF, mercado que serve de referência para os preços do gás natural a nível europeu, estava esta terça-feira nos 41,3 euros, longe dos 200 euros a que esteve a negociar nos meses de maior tensão no mercado, mas, mesmo assim, bastante acima dos preços pré-crise.

À entrada para uma reunião do Conselho de Transportes, Telecomunicações e Energia, em Bruxelas (Bélgica), o ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, confirmou esta manhã que a Comissão liderada por Ursula von der Leyen deu “acordo à extensão do mecanismo ibérico para Portugal e Espanha” e que o limite previsto neste mecanismo para accionar o travão ao preço irá “crescer um euro por mês até ao final do ano”.

Passará, segundo o ministro, dos actuais 55 euros por megawatt hora (MWh) para os 65 euros/MWh no final do prazo. "Sempre que o preço do gás for superior a este limite, será este limite que determinará o preço da electricidade e não o preço [de mercado] do gás", adiantou Cordeiro.

O mecanismo ibérico só se aplica nas faixas horárias do mercado grossista em que são as centrais a gás a marcar o preço da electricidade transaccionada - e que variam consoante haja mais ou menos renováveis para satisfazer a procura - e também só é activado se o preço do gás for superior ao limite que a dado momento vigorar, como referiu o ministro.

O governante sublinhou que este instrumento desenhado pelos governos ibéricos “funciona como um seguro para preços elevados do gás”, uma vez que, no ano passado, o “principal problema” no mercado de electricidade foram os preços altos dessa energia, que já vinham a subir desde o final de 2021 e que foram muito afectados pela agressão russa à Ucrânia.

A solução ibérica “foi um benefício para todos os que estavam expostos ao mercado” e mantém-se como "uma salvaguarda para o caso dos preços voltarem a disparar", explicou o governante, admitindo que esse é um cenário possível quando chegar a altura dos países voltarem a ter de comprar gás para preencherem as suas reservas para o próximo Inverno.

"Há a dúvida se no momento em que a Europa voltar a ter de adquirir gás para se preparar para o Inverno" se o preço voltará a disparar.

Se esse "pico de procura" acontecer, os portugueses podem contar com um "mecanismo de salvaguarda".