McTominay, o goleador volta a atacar e a Escócia bate a Espanha

Antes do passado sábado, Scott McTominay tinha dois golos marcados em toda a temporada, nos 32 jogos realizados ao serviço do Manchester United. Depois do embate desta terça-feira, entre a Escócia e a Espanha, já leva seis e os dois desta noite foram fundamentais para um triunfo surpreendente (2-0) no Grupo A de qualificação para o Euro 2024.

É preciso recuar ao Mundial de 1986 para se encontrar outro triunfo dos escoceses sobre os espanhóis. Na altura, também foram dois os golos de diferença (3-1), mas desta feita a equipa da casa manteve a baliza a zero e consolidou a liderança da classificação.

Em Hampden Park, Glasgow, um erro de Pedro Porro (escorregou já dentro da área espanhola) permitiu a Robertson recuperar a bola em zona de decisão e servir McTominay que, vindo de trás, rematou cruzado e de primeira para o golo inaugural. Foi aos sete minutos.

Organizada em 3x4x3 com bola, a Escócia aproveitou o rigor no posicionamento e a dimensão física para nivelar a luta a meio-campo, diante de um adversário que só repetiu o guarda-redes Kepa e os médios Mikel Merino e Rodi face ao "onze" anterior.

Apesar de um maior controlo com bola, a Espanha não conseguiu impor-se e ainda no primeiro tempo a Escócia criou mais dois lances de perigo: Christie esteve perto do 2-0 aos 15’, com um remate de fora da área, e Dykes atirou por cima aos 45+2’, quando apareceu isolado.

No arranque do segundo tempo, a selecção de De La Fuente surgiu em campo com duas alterações (Carvajal por Porro e Williams por Oyarzabal), só que os escoceses repetiram a receita. Aos 51', nova investida pela esquerda culminou com um cruzamento de Tierney e uma segunda bola que sobrou para um remate na passada de McTominay. 2-0.

O médio do United, que divide o meio-campo na selecção com McGinn e McGregor, repetia a dose, depois de também ter bisado no primeiro encontro desta fase de apuramento, diante de Chipre (3-0). Foi o quinto golo do jogador que nasceu em Lancaster, há 26 anos, e tem dupla nacionalidade (escocesa, claro está, e inglesa).

Faltava ainda muito tempo, mas Espanha não foi além de um par de aproximações perigosas à baliza de Angus Gunn, guarda-redes do Norwich de 1,96m de estatura. Do lado contrário, os escoceses enviaram uma bola à trave, na sequência de um livre lateral, mas já tinham feito o mais importante, isolando-se, com seis pontos, na liderança do Grupo A.

Antes, no primeiro jogo do dia, a Noruega (que contou com Aursnes a titular) não conseguiu segurar a vantagem alcançada com um golo de Sorloth, em Batumi, e empatou com a Geórgia (1-1), depois de Mikautadze ter feito a igualdade. Resultado? Ambas as selecções somam um ponto (os georgianos com menos um jogo) e estão a dois da Espanha, segunda classificada.