Quarta na TV: mulheres com e sem nome, Aparentados e Medina entrevistado

CINEMA

Mulher Oceano

TVCine Edition, 18h45

A visão de uma atleta a nadar no mar do Rio de Janeiro dá a Hannah, uma escritora brasileira recém-chegada ao Japão, a inspiração de que precisava para um novo livro. A ideia é usar as suas experiências naquele lugar e incluí-las no dia-a-dia dessa personagem misteriosa. A partir daí, surge uma estranha ligação entre as duas mulheres, que parece estar associada ao oceano.

Este drama realizado pela estreante Djin Sganzerla (que também protagoniza) abre a última sessão tripla do especial Mês da Mulher, que tem ocupado as quartas-feiras de Março.

Às 20h25, passa Nós Duas, que marcou a estreia de Filippo Meneghetti na longa-metragem e ganhou o César de melhor primeiro filme em 2021. Segue-se, às 22h, a Alma Viva (2022) que a luso-descendente Cristèle Alves Meira foi filmar a Junqueira, no concelho de Vimioso, de onde é originária parte da sua família.

Mulher Que Segue à Frente

Hollywood, 21h30

O segundo filme de Susanna White baseia-se numa história real. Em 1890, Caroline Weldon (Jessica Chastain) vai de Nova Iorque ao Dakota para pintar um retrato de Touro Sentado (Michael Greyeyes), o líder da tribo sioux hunkpapa. Acaba por se tornar secretária e confidente do retratado e por se envolver intensamente na luta pelos direitos dos nativos americanos.

Serena

AMC, 22h10

EUA, anos 1930. George (Bradley Cooper) e Serena (Jennifer Lawrence) trocam Boston por uma propriedade nas montanhas, onde se dedicam à exploração de madeira. Juntos, constroem um enorme império, que floresce a cada ano. Mas a felicidade do casal é assombrada quando ela sofre um aborto e descobre que nunca mais poderá voltar a engravidar.

Com realização de Susanne Bier e argumento de Christopher Kyle, um filme dramático que adapta o romance homónimo de Ron Rash.

SÉRIE

Aparentados

Disney+, streaming

Esclavagismo e viagens no tempo fazem a história da minissérie que se estreia hoje, centrada numa jovem escritora a que a actriz Mallori Johnson dá vida. É a primeira e única temporada da adaptação do romance que Octavia E. Butler escreveu em 1979 e que Branden Jacobs-Jenkins desenvolveu para televisão em 2022.

Foto Aparentados FX Networks

INFORMAÇÃO

Grande Entrevista

RTP3, 23h

Vítor Gonçalves recebe Fernando Medina, ministro das Finanças, numa entrevista destinada a tomar o pulso à situação financeira do país. No centro da conversa está o aumento do custo de vida provocado pela inflação e pelos juros, a par das medidas do Governo para apoiar as famílias, como o “IVA zero” aplicado a um cabaz de produtos essenciais.

DOCUMENTÁRIOS

O Triângulo das Bermudas: Águas Malditas

História, 22h15

Estreia. Aviões desaparecidos, objectos voadores avistados, navios afundados, pessoas que nunca mais foram vistas. O que não faltam são relatos misteriosos vindos do chamado triângulo das Bermudas, ao longo de dezenas de anos.

A equipa desta série documental perscruta as profundezas dessa zona em busca de explicações para casos específicos, com a ajuda preciosa de “um mapa que demorou décadas a fazer e onde está assinalada a localização de todos os naufrágios não identificados e outras anomalias”, adianta o canal. Os seis episódios são debitados semanalmente, aos pares.

Os de hoje debruçam-se sobre Uma grande descoberta relativa ao desaparecimento de 27 elementos da Marinha norte-americana numa única noite, em 1945, e sobre os Vagalhões que poderão ter engolido a embarcação USS Cyclops, com mais de 300 pessoas a bordo, em 1918. Buracos no oceano, Espiões nas profundezas, Abismo extraterrestre e Morte nas profundezas são os títulos dos próximos capítulos.

A Mulher sem Nome: A História de Jeanne e Baudelaire

RTP2, 22h55

Quem foi Jeanne Duval, a amante e musa de Charles Baudelaire a quem ele deixou uma carta de suicídio em 1845? O documentário de Régine Abadia pretende não só responder a esta pergunta como “reabilitar a mulher que inspirou alguns dos mais belos poemas da língua francesa e que foi tão maltratada pelos biógrafos do poeta”, assinala a sinopse.