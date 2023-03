Não há dragão que aguente

Há várias masmorras mas poucos dragões na mais recente tentativa de filmar o jogo de tabuleiro que se tornou num fenómeno caseiro nas décadas de 1970 e 1980. O dragão que mais aparece, há que dizê-lo, é obeso e faz faísca porque não consegue lançar fogo; é um dos vários momentos com alguma graça desta realização assinada por Jonathan Goldstein e John Francis Daley (argumentistas de Chefes Intragáveis ou de Homem-Aranha: Regresso a Casa), numa tentativa de combinar o venerando jogo de fantasia com o humor pop referencial à imagem do que James Gunn fez com Guardiões da Galáxia.

