Inspectores e administrativos do SEF avançam com seis dias de greve na Páscoa

Sindicatos avançam com greve para o período que vai de 5 a 10 de Abril depois de fracassadas as negociações com o Ministério da Administração Interna.

O Governo não aceitou na totalidade a contraproposta dos sindicatos do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) para a integração dos trabalhadores na Polícia Judiciária (PJ), no Instituto de Registos e Notariado (IRN) e na futura Agência Portuguesa para as Migrações e Asilo (APMA).

Perante o fracasso das negociações, que ocorreram esta segunda-feira durante uma reunião com o Ministério da Administração Interna (MAI), os sindicatos decidiram unir-se para avançar com uma greve para os dias 5,6,7,8,9 e 10 de Abril, em pleno período da Páscoa.

O Sindicato dos Inspectores de Investigação, Fiscalização e Fronteiras (SIIFF) e o Sindicato dos Funcionários do SEF (SINSEF) vão assim aderir ao pré-aviso de greve do Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SCIF/SEF) que já terá sido entregue mas não divulgado.

Ao que o PÚBLICO apurou, dos contributos que os sindicatos fizeram chegar em contraproposta ao documento que está em cima da mesa, o Governo negou todas as possíveis alterações com excepção a duas situações (Equiparação a oficiais no desempenho de funções nos postos de fronteira durante a afectação e o adiamento das avaliações até 2024 tendo ficado por esclarecer em que termos concretos).

No entanto, ficou agendada uma reunião suplementar para 3 de Abril no sentido de analisarem melhor as propostas dos sindicatos e se voltarem a pronunciar.