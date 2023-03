Santos Silva avisa Marcelo: “Dialéctica de oposição é no Parlamento que se faz”

Presidente da Assembleia da República assinalou o primeiro ano da legislatura no jantar das jornadas do PS e admitiu ser preciso coragem para a revisão constitucional e o pacote da habitação

Foi um dia de recados mais ou menos directos a Marcelo Rebelo de Sousa e acabou rematado pela segunda mais alta figura do Estado. " É ao Parlamento que o Governo responde; é perante o Parlamento que o Governo responde e a dialéctica entre a oposição e o Governo deve fazer-se no Parlamento e não sequestrada ou retirada ao Parlamento", afirmou Augusto Santos Silva numa pequena intervenção ao jantar das jornadas parlamentares socialistas que decorrem até terça-feira em Tomar.

Rapidamente o fantasma das sucessivas ameaças de dissolução vindas de Belém tomou forma na sala do Hotel dos Templários quando Santos Silva proferiu a palavra "sequestro". Poder-se-á dizer que o socialista volta ao que há anos admitiu ser um gosto: em 2009, numa reunião sobre as eleições internas na sede do PS, o então ministro dos Assuntos Parlamentares afirmou: "Eu cá gosto é de malhar na direita e gosto de malhar com especial prazer nesses sujeitos e sujeitas que se situam de facto à direita do PS." A expressão ficou-lhe colada.

"O Parlamento é que é o lugar do debate e da dialéctica política", vincara o deputado socialista. "Claro que uma democracia madura e avançada como a portuguesa tem muitas instâncias de poder e os poderes limitam-se uns aos outros. E é muito importante que os vários poderes - os órgãos de soberania do Estado, os poderes dos tribunais, da imprensa, da opinião pública, das associações cívicas - se limitem uns aos outros", defendeu, insistindo: "Mas o debate político entre Governo e oposição é no Parlamento que se faz."