PS recusa, para já, mexer no IRS. Mas promete tratar disso no OE2024

Socialistas defendem medidas de apoio anunciadas pelo Governo na semana passada mas não levantam o véu sobre o que farão com o polémico arrendamento forçado do pacote da habitação.

Depois de ter sido, como o primeiro-ministro, crítico da medida espanhola de IVA zero nos produtos alimentares essenciais, o grupo parlamentar do PS vem agora defender essa estratégia, realçando que em Portugal vai resultar porque se trata de uma "redução contratualizada com os produtores e os distribuidores num conjunto de bens alimentares definidos a priori pelo Ministério da Saúde". Segundo Eurico Brilhante Dias, não se corre o risco de a redução do IVA ser absorvida pelo aumento de preços porque haverá fiscalização e acompanhamento próximo do que for contratualizado.

Com esta nova estratégia, fica posto de lado um cenário de desagravamento fiscal por via do IRS pelo menos para já. Questionado pelos jornalistas sobre esse cenário à margem de uma visita ao Convento de Cristo, em Tomar, no âmbito das jornadas parlamentares, o dirigente socialista recusou, para já, essa opção e prometeu que o PS irá "seguir essa tendência de desagravamento dos impostos sobre o trabalho" no orçamento do próximo ano. Brilhante Dias realçou que desde 2015 o Governo tem seguido uma trajectória de desagravamento do IRS que faz com que os portugueses paguem hoje menos 2000 milhões de euros em IRS do que pagariam se se mantivessem as regras de 2015. "Teremos tempo para discutir isso no orçamento de 2024", garantiu.

O líder parlamentar do PS argumentou que a receita fiscal "é importante para apoiar os mais vulneráveis", pelo que se se optasse pela redução do IRS a medida não iria beneficiar nem directa nem indirectamente os mais vulneráveis. Porque quem ganha menos já não paga hoje IRS e haveria menos dinheiro nos cofres do Estado para dar apoios às famílias com menores rendimentos como os diversos cheques que entregou desde o ano passado.

Sobre o pacote da habitação, em especial a polémica medida do arrendamento coercivo de imóveis devolutos ou vazios, Eurico Brilhante Dias não quis adiantar se o PS está disponível para, na Assembleia da República, a limar ou deixar cair tendo em conta os avisos do Presidente da República. O líder parlamentar socialista admitiu que o "diálogo" entre o Governo e Belém é importante, mas insistiu na ideia, já defendida por António Costa no Parlamento, de que essa medida já está prevista na lei. "Não é nova", vincou.