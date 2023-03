Foi resgatado o gato preso numa haste da Ponte Vasco da Gama

A associação humanitária de bombeiros voluntários de Camarate e a associação IRA - Intervenção e Resgate Animal resgataram, com a ajuda de uma equipa da Lusoponte, um gato preso numa haste de iluminação do tabuleiro mais alto da Ponte Vasco da Gama, em Lisboa, esta segunda-feira.

O IRA alertou os bombeiros voluntários de Camarate, que activaram a ambulância animal.

Em declarações ao P3, Luís Martins, comandante dos bombeiros de Camarate, adianta que o animal está em segurança e já foi levado ao veterinário. O gato ficou ao cuidado do IRA, mas não se sabe como é que chegou até à haste da ponte, explica Tomás Pires, presidente da associação.

​“O nosso departamento jurídico vai requerer à Lusoponte que verifique as imagens de CCTV, para perceber se o animal foi lá deixado propositadamente ou se caiu de algum motor de um carro em andamento", adianta. O gato foi levado para o Hospital Veterinário de Massamá e está em observação. Ainda não se sabe se tem microchip, "contudo, sendo tão dócil como aparenta ser, está familiarizado com o contacto humano".

Numa publicação nas redes sociais, a associação escreve que o animal está gravemente ferido, tem dificuldade em respirar e dentição danificada, indicando que poderá ter sido vítima de atropelamento. “Aguardamos agora os resultados do raio-x para possíveis fracturas ou hemorragias internas, para se avançar para cirurgia imediata”, lê-se.

Luís Martins acrescenta que o resgate foi simples tendo sido utilizado o “braço oscilante do veículo para conseguir capturar o gato”. “A equipa da concessionária posicionou-se ao lado da haste, com a equipa do IRA a postos com um camaroeiro para tentar evitar quer a sua queda, quer a sua fuga para as faixas de rodagem. O funcionário da Lusoponte acabou por agarrar o gato com o nosso material e sem dificuldades, apresentando-se o mesmo gravemente ferido”, escreve o IRA.

"Ele continua connosco e se tiver microchip também continuará até percebermos como é que um animal identificado electronicamente foi parar aquela situação”, afirma Tomás Pires.

Ambulância animal em parceria com o IRA

A ambulância animal está em funcionamento desde Janeiro deste ano e encontra-se disponível durante todo o ano. Apesar de ser uma parceria entre os bombeiros e o IRA, o veículo é apenas tripulado por elementos do corpo de bombeiros especializados “para socorrer animais de emergência de forma rápida e eficiente”, lê-se no site da corporação.

“O IRA propôs-nos desde o princípio uma parceria, tendo em conta que somos uma entidade que damos socorro 24 horas sobre 24 horas. Temos um protocolo que vamos assinar no dia 25 de Abril e sempre que o IRA solicitar o mesmo, os bombeiros estão prontos para actuar em conjunto com eles naquilo que é o resgate animal”, explica o comandante Luís Martins, acrescentando que vai também existir uma parceria entre estas duas entidades e a autarquia de Loures nas situações em que veterinário municipal não conseguir dar resposta imediata ao resgate.

A ambulância tem sido utilizada com frequência, mas o maior número de resgates aconteceu durante as cheias de Lisboa, quando foram resgatados 30 animais numa só noite na Póvoa de Santo Adrião e outros dois em Sacavém. “Já fizemos resgates com o IRA noutras zonas como Olival Basto e salvamos entre 40 a 50 animais [até agora]”, completa o Luís Martins.

Nesta primeira fase, salienta o comandante, o objectivo da parceria são os resgates, mas num futuro próximo os bombeiros esperam ainda dar apoio no transporte do animal nas idas ao veterinário quando o dono não tem meios para o fazer.