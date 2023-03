O teatro enquanto local de memória e cultura

Estamos a apelar a que todos os leitores partilhem connosco as suas histórias, memórias, fotografias e outras relíquias sentimentais vividas no Teatro Tivoli, para perpetuar os 100 anos do teatro.

O teatro é por excelência a casa das memórias, das emoções e da história da cultura.

No Dia Mundial do Teatro, enquanto parte da equipa do Teatro Tivoli BBVA, um dos espaços culturais mais emblemáticos do país a pulsar no coração da cidade de Lisboa, não podia deixar de assinalar que os teatros são exemplos orgânicos do legado e preservação da memória coletiva das pessoas.

A cultura, enquanto agregador social por excelência, assenta na relação entre a experiência comunitária e individual, vivida e construída pelo contexto espacial e temporal. São também estas as premissas básicas das questões em torno da memória, que, como território de interesse das ciências sociais, privilegia a componente da experiência individual na sua relação com a construção coletiva.

A título de curiosidade, Halbwachs apresentou, em 1925, o conceito de memória colectiva que, enquanto fenómeno eminentemente cultural e social, potencia a perpetuação da identidade de grupo, assegurando a sua continuidade no tempo e espaço.

É nesta teia de relações que as expressões culturais ganham especial cunho emocional e se tornam parte do nosso repertório de vida. Quem não se recorda da primeira vez que entrou numa sala de espetáculos e de todas as memórias que a este momento estão associadas?

Quem não se recorda da primeira vez que entrou numa sala de espetáculos e de todas as memórias que a este momento estão associadas?

A história dos espaços, neste caso das salas de espetáculos, é também a história das pessoas e das cidades que os habitam, acompanhando as várias mudanças físicas, tecnológicas e da própria passagem do tempo. São reflexo uns dos outros, influenciando-se mutuamente e construindo-se em conjunto. O desafio prende-se com a forma como a cultura, e as salas de espetáculos em particular, perpetuam a sua memória e, ao mesmo tempo, se reinventam, tentando manter o equilíbrio perfeito entre o passado, o presente e o futuro.

Foto

Com o aproximar do centenário do Teatro Tivoli BBVA, queremos criar espaço para que todos os que o vivem e viveram ao longo dos quase cem anos de existência, possam colaborar na construção da história deste espaço tão importante da cidade de Lisboa e de todos nós.

Por isso, a partir de hoje, estamos a apelar a que todos os leitores partilhem connosco as suas histórias, memórias, fotografias e outras relíquias sentimentais vividas no Teatro Tivoli, para juntos mantermos vivas as suas memórias e reconstruirmos as suas histórias que perpetuarão os 100 anos do teatro.

A autora escreve segundo o novo acordo ortográfico