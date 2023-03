Marcelo e Costa reconciliam-se de branco nas Caraíbas!

Depois de Marcelo acusar Costa de inoperacional, referindo-se ao pacote habitacional, Costa responde-lhe na Assembleia da República que “cada um deve actuar no momento próprio”. Marcelo resignado considera “natural” a troca de recados devido aos “feitios diferentes”. Costa melindrado lamenta-se de não ser ouvido e anseia pela reconciliação. De facto, numa relação tão longa são as divergências que apimentam a comunhão e daí o ditado popular que “os opostos atraem-se”.

Mas como em todas as relações, com altos e baixos, alguém tem que acabar por dar o braço a torcer. É Marcelo, o afectuoso, que toma a iniciativa e apressa-se a pôr água na fervura antes de Costa vir ao seu encontro. E depois de uma semana de “guerra aberta”, a TV mostra os dois juntos e de branco sorridentes na República Dominicana. Do outro lado do Atlântico, o País enche a barriga deste “reality show”, porque para comida, saúde, escola e habitação não há apoios nem previsão!

Miguel Guerra, Vila Nova de Gaia

Obrigado, senhor Nabeiro

Este grande senhor, que felizmente teve uma vida longa, soube aproveitá-la em pleno para seu bem, da sua família e de todos os que tiveram a felicidade de consigo privar. Quando os tempos e as políticas o proporcionaram, fez contrabando. Quando as coisas normalizaram e foi apertado, soube rodear-se das pessoas certas para avançar. Passado o mau tempo, o senhor Nabeiro soube desenvolver negócios rentáveis, não se esquecendo ao mesmo tempo de cuidar do bem-estar dos que o rodeavam, sobretudo dos colaboradores e suas famílias. Nunca praticou a caridadezinha.

O senhor Nabeiro deu a cana e ensinou a pescar. Ao contrário de muitos que apanharam a boleia, o senhor Nabeiro devolveu com muita generosidade e elevação, ao seu país, alguma facilidade de que porventura usufruiu. (Deus manda ser bom, mas não manda ser parvo.) O Governo, que também soube aproveitar as cerimónias fúnebres de um “sábio”, oxalá tenha aprendido a seguir o seu exemplo em vez de andar a fazer caridade. Pelo meu lado, curvo-me perante a sua imagem com toda a humildade, fazendo votos que a sua obra seja continuada pelos seus sucessores.

Que descanse em Paz.

Guilherme da Conceição Duarte, Vale Cabeiro

Apoios pontuais

A turbulência do primeiro ano de maioria absoluta que, mesmo os deputados que sustentam a governação reconhecem, pode ajudar a compreender o desnorte de medidas avulsas que todos os dias são atiradas a quem já não ganha para comer com o aparente descuido dos que costumam atirar milho a pombos.

Apoios pontuais a quem tem de ir todos os dias ao mercado e todos os dias 8 paga a renda ou vê vencida a prestação da casa em cada salário é pouco mais que troça.

Mesmo até o conceito de “famílias mais vulneráveis” é eufemismo para mais de 80% de lares onde se corta já nas refeições para se poder manter o tecto.

Estes apoios pontuais não podem ser “vendidos” à opinião pública como refrescos em dias de calor; quem trabalha e ao dia 15 já lhe sobram outros 15 dias de privação não pode ver o seu desespero ser cozinhando em lume brando enquanto lhe dizem, na televisão e nos jornais, que vai ter direito a mais uns cobres até ao final do ano... à velocidade de três em três meses até ao... Natal.

Revisitando a imagem que o salazarismo deixou na casa portuguesa com apenas pão e vinho sobre a mesa e a triste sardinha para quatro é revoltante ver que só falta na parede o quadro com a foto de... António Costa.

Maria da Conceição Morais Mendes, Vila Nova de Gaia

Classe média

O Governo socialista decidiu dar 30 euros mensais às famílias vulneráveis. Esse valor será dado até ao final do ano. No entanto, mais uma vez a classe média fica de fora dos apoios. A classe média que faz descontos para que esses apoios sejam possíveis, vai continuar a descontar.

Conheço famílias da classe média com imensas dificuldades. Têm familiares a cargo e com o aumento do custo de vida a situação está insuportável. António Costa sabe que a maioria dos votos deste estrato social não é socialista. A “vingança” de Costa serve-se morna. Assim é que é uma governação socialista?

Ademar Costa, Póvoa de Varzim