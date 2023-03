Tiroteio numa escola em Nashville faz seis mortos, três dos quais crianças

A polícia de Nashville confirmou ter abatido a autora dos disparos, uma adolescente. As vítimas confirmadas são três crianças e três adultos.

Um tiroteio numa escola cristã privada em Nashville, capital do estado do Tennessee, nos Estados Unidos, fez cinco vítimas, três das quais crianças, escreve a agência Reuters.

As autoridades policiais de Nashville confirmaram ter abatido a autora do tiroteio, que terá sido uma adolescente.

A morte das três crianças foi confirmada no Hospital Pediátrico Monroe Carell Jr. por John Howser, porta-voz do hospital, segundo o canal de notícias WKRN-TV. Entre as vítimas estão também três adultos, funcionários da escola.

O tiroteio aconteceu na Covenant School, uma escola cristã frequentada por cerca de 200 crianças do pré-escolar ao sexto ano.

As autoridades, citadas pela Reuters, revelaram que a autora dos disparos tinha duas espingardas semiautomáticas e um revólver.

O tiroteio desta segunda-feira teve características diferentes do comum. Segundo o Washington Post, de 376 tiroteios noticiados pelo jornal desde 1999, apenas 6% aconteceram em escolas privadas e só quatro tiveram mulheres como responsáveis.

Segundo a Education Week, só este ano, até 23 de Março, houve 12 tiroteios em escolas nos Estados Unidos até 23 de Março, com registo de mortos ou feridos.