Orlando Bloom visitou crianças em Kiev e encontrou-se com Zelensky

O actor e embaixador da Boa Vontade da Unicef manifestou a sua surpresa com a gravidade do conflito na Ucrânia. “Nunca esperei que a guerra escalasse por todo o país”, declarou.

O embaixador da Boa Vontade da Unicef Orlando Bloom esteve em Kiev, no último fim-de-semana, para visitar um centro de crianças. A estrela de O Senhor dos Anéis (Legolas) ou da saga Piratas das Caraíbas (Will Turner) aproveitou ainda a permanência na Ucrânia para se encontrar com o Presidente Volodymyr Zelensky.

A última vez que o actor britânico tinha estado no território foi em 2016, numa altura em que Bloom não antevia a gravidade do conflito. “Nunca esperei que a guerra escalasse por todo o país”, escreveu o actor na sua conta de Instagram, onde deixou uma mensagem de esperança, descrevendo “o riso das crianças num centro Spilno apoiado pela Unicef, um espaço seguro, quente e acolhedor para brincarem, aprenderem e receberem apoio psicossocial”.

Os centros Spilno, espalhados por toda a Ucrânia, oferecem apoio a crianças e respectivas famílias, tendo mais de meio milhão de crianças e cuidadores visitado pelo menos um centro no ano passado, de acordo com uma declaração da Unicef no seu website.

De acordo com a Procuradoria-Geral da Ucrânia, até 26 de Março, pelo menos 465 crianças foram mortas na guerra de 13 meses que a Rússia trava contra o seu vizinho. “A guerra está a destruir a infância das crianças ucranianas”, escreve Bloom também no Instagram, onde chama a atenção para o facto de “cerca de 1,5 milhões de rapazes e raparigas ucranianos estarem em risco de desenvolver depressão, ansiedade e outros problemas psicológicos”.

"Ele sabe o que esta agressão trouxe, quão complexos devem ser os esforços do mundo para a deter, para restaurar a Ucrânia após a guerra", disse Zelensky após o encontro com Orlando Bloom, durante o qual o actor revelou terem falado sobre “projectos de ajuda humanitária” e “questões de reconstrução centradas especificamente nos interesses das crianças”.

Bloom começou a apoiar os trabalhos da Unicef em 2007, tendo sido nomeado embaixador da Boa Vontade dois anos depois.