P24. Pode a redução do IVA ser absorvida pela margem dos supermercados?

Esta sexta-feira, o Governo aprovou a criação de um cabaz alimentar com IVA zero (a vigorar de forma temporária, entre Abril e Outubro), isto depois de várias semanas em que membros do executivo, entre os quais o ministro das Finanças, Fernando Medina, e o primeiro-ministro, António Costa, recusavam adoptar tal medida. Neste P24 ouvimos o jornalista Victor Ferreira.

