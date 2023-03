IVA zero e trimestre anti-inflação: como funcionaram em Espanha e França?

IVA zero nos bens essenciais em Espanha não fez baixar preços. França acordou trimestre anti-inflação com o retalho. Portugal tenta uma mistura destas medidas.

O Governo prepara-se para aprovar uma isenção de IVA sobre um conjunto de bens essenciais, como parte do pacote de medidas que será lançado para apoiar as famílias em contexto de inflação elevada. Segundo as informações já conhecidas, serão pouco mais de 40 bens alimentares que, entre Abril e Outubro, terão IVA zero, e a composição final deste cabaz ainda foi negociada directamente com os representantes dos sectores da produção e da distribuição alimentar.