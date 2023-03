Emails do Benfica: leitura da sentença adiada para Maio

Responsáveis portistas divulgaram correspondência electrónica do Benfica no Porto Canal, entre 2017 e 2018. Tribunal pediu a alteração de qualificação jurídica de alguns crimes.

A decisão do processo dos emails, movido pelo Benfica contra o director de comunicação do FC Porto, Francisco J. Marques, o director de conteúdos do canal do clube, Diogo Faria, e o antigo director do Porto Canal, Júlio Magalhães, foi adiada para 12 de Maio. O tribunal pediu a alteração de qualificação jurídica de crimes para Francisco J. Marques e Diogo Faria, e adiou a leitura da sentença, estando em causa o agravamento dos crimes de violação de correspondência de telecomunicações e a junção da prática de ofensa a pessoa colectiva em regime de co-autoria ligada ao livro O Polvo Encarnado.

Os três arguidos são acusados de crimes de violação de correspondência, comunicações ou telecomunicações, com Francisco J. Marques e Diogo Faria a somarem ainda crimes de acesso indevido. À semelhança da estratégia utilizada no processo cível sobre a mesma questão – em que o FC Porto foi condenado a indemnizar o Benfica em 1,6 milhões de euros – a defesa “azul e branca” vinca o interesse público das revelações, alegando que estas serviram para expor actos merecedores de censura criminal.

Nas alegações finais, a procuradora do Ministério Público (MP), Ana Pais, pediu a condenação do director de comunicação do FC Porto, por três crimes de violação de correspondência não consentida, mas deixou a pena “à consideração do tribunal”, atendendo “à ausência de antecedentes criminais” do arguido.

Os arguidos e a acusação Francisco J. Marques: 3 crimes de violação de correspondência e comunicações; 3 crimes de violação de correspondência ou de telecomunicações agravados; 1 crime de acesso indevido; 5 crimes de ofensa a pessoa colectiva agravados; 1 crime de ofensa à pessoa colectiva agravado Diogo Faria: 1 crime de violação de correspondência ou de telecomunicações; 1 crime de acesso indevido; 1 crime de ofensa à pessoa colectiva agravado Júlio Magalhães: 3 crimes de violação de correspondência ou de telecomunicações agravados; 5 crimes de ofensa a pessoa colectiva agravados

No que se refere a Diogo Faria, a procuradora considerou que este terá ajudado Francisco J. Marques, mas defendeu que “o tribunal fará a qualificação dos factos”.

A representante do MP deixou “à consideração do tribunal” uma eventual condenação de Júlio Magalhães, defendendo que este “nunca teve participação directa no conteúdo directo no programa, nunca teve conhecimento antecipado dos emails e não participou na sua selecção”.

Os advogados do Benfica, bem com os mandatários de Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica à data dos factos, e de Carlos Deus Pereira, antigo presidente da Mesa da Assembleia Geral da Liga Portuguesa de Futebol Profissional – ambos assistentes no processo – pedem a condenação dos arguidos.

Que caso é este?

No centro do processo estão as denúncias feitas de forma sistemática pelo director de comunicação do FC Porto, através do Porto Canal, que davam conta de uma alegada tentativa do Benfica de influenciar as classificações dos árbitros, com base numa complexa rede de contactos.

Os emails que foram divulgados a 6 de Junho de 2017 revelavam uma conversa entre Adão Mendes, antigo árbitro da Associação de Futebol de Braga, e Pedro Guerra, director de conteúdos da Benfica TV e comentador da TVI. Para Francisco J. Marques​, os emails comprovavam a existência de um alegado “esquema de corrupção [na arbitragem] para beneficiar o Benfica”.

As revelações continuaram até Fevereiro de 2018, com o Benfica a mover vários processos contra os “dragões”, chegando mesmo a ameaçar, numa fase posterior, processar quem fizesse download dos emails, entretanto partilhados na Internet por uma pessoa anónima – que o Ministério Público diz, no âmbito do processo Football Leaks, ter sido Rui Pinto.

Francisco J. Marques alega que os emails lhe chegaram de forma anónima e que, até hoje, não sabe quem os enviou. Os “dragões” chegaram a ter uma sala de acesso restrito em que a informação era seleccionada antes de ser apresentada. No processo cível julgado na cidade do Porto, Diogo Faria e Francisco J. Marques adiantaram que este processo tinha por base padrões jornalísticos guiados pelo interesse público.

Em sequência da decisão do Tribunal da Relação relativa a este processo cível, o FC Porto terá de pagar ao Benfica 200 mil euros por cada email que for revelado ou cedido. Com Lusa