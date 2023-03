Peter Stein, Declan Donnellan e Batsheva no 40.º Festival de Almada

Em ano de 40.ª edição, o Festival de Almada apresentará, de 4 a 18 de Julho, 20 espectáculos de teatro, dança e novo circo entre a cidade que lhe dá nome (Teatro Municipal Joaquim Benite, Escola D. António da Costa, Fórum Romeu Correia, Incrível Almadense e Academia Almadense) e Lisboa (Centro Cultural de Belém). Os primeiros nomes do cartaz serão revelados esta segunda-feira, Dia Mundial do Teatro, coincidindo com o arranque da venda de assinaturas. E a grande novidade deste vislumbre é para já o regresso de um dos grandes mestres do teatro europeu, o alemão Peter Stein, com um dos textos iniciais de Harold Pinter: O Aniversário.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt