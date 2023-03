Marinha Portuguesa tem frota com idade média de 29 anos

A frota da Marinha Portuguesa tem uma idade média de 29,4 anos, com as corvetas a apresentarem a idade média mais avançada e os patrulhas oceânicos a registarem a marca mais jovem. Ao PÚBLICO, dois antigos líderes da Armada consideram que se trata de uma esquadra velha e mostram preocupação com o desinvestimento na manutenção dos navios. As condições da esquadra portuguesa têm estado na ordem do dia desde que, a 11 de Março, 13 militares do navio NRP Mondego se recusaram a embarcar numa missão, alegando falta de condições de segurança.

