O estado da Marinha num país do mar

Escolas com dificuldades em contratar professores, carências no Serviço Nacional de Saúde ou a desqualificação dos quadros da administração pública são sintomas da lenta, mas aparentemente inexorável, crise do Estado português. As notícias dos últimos dias sobre o estado operacional da Marinha, que um texto deste domingo no PÚBLICO detalha, são mais uma ponta deste novelo. O Estado continua a ser voraz na cobrança de impostos, como continua a ser incapaz de modernizar os seus equipamentos ou de competir pelos profissionais mais qualificados.

