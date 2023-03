Greve dos trabalhadores alemães é “uma questão de sobrevivência”, diz líder sindical

Espera-se que a greve, a maior da Alemanha em décadas, cause perturbações nos caminhos-de-ferro e nos aeroportos da maior economia da Europa.

Um líder sindical alemão justificou a greve maciça planeada para segunda-feira como uma "questão de sobrevivência" para muitos milhares de pessoas que lutam por aumentos salariais à medida que a inflação sobe. Foi numa entrevista publicada no jornal Bild am Sonntag,

Espera-se que a greve, a maior da Alemanha em décadas, cause perturbações nos caminhos-de-ferro e nos aeroportos da maior economia da Europa. Os efeitos já são visíveis neste domingo no aeroporto de Munique, com o quadro de partidas a mostrar múltiplos cancelamentos de voos.

Já o operador ferroviário nacional Deutsche Bahn condenou a greve e exigiu que os sindicatos voltassem à mesa das negociações.

"O povo não só é mal pago, como está desesperadamente sobrecarregado de trabalho", disse Frank Werneke, sindicato dos trabalhadores Verdi, ao Bild am Sonntag.

As greves, programadas para começarem pouco depois da meia-noite e afectarem os serviços durante toda a segunda-feira, são a mais recente manifestação de descontentamento após meses de reivindicações e protestos que atingiram as principais economias europeias, à medida que a subida dos preços dos alimentos e da energia afectam o nível de vida.

O sindicato Verdi representa cerca de 2,5 milhões de trabalhadores do sector público, incluindo dos transportes públicos e aeroportos. O sindicato ferroviário e de transportes EVG representa cerca de 230.000 empregados da Deutsche Bahn e de empresas de autocarros.

O primeiro exige um aumento salarial de 10,5%, que faria os salários aumentarem pelo menos 500 euros por mês, enquanto o EVG pede um aumento de 12% ou, pelo menos, mais 650 euros por mês.

"A greve é necessária para deixar claro aos trabalhadores que defenderemos veementemente as nossas exigências", disse Werneke, citado pelo jornal.

A inflação na Alemanha (medida pela variação homóloga dos preços no consumidor) acelerou para 9,3% em Fevereiro,

"É uma questão de sobrevivência para muitos milhares de trabalhadores conseguirem um aumento considerável dos salários", afirmou.

A Deutsche Bahn afirmou este domingo que a greve é "completamente excessiva, sem fundamento e desnecessária".