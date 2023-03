Pecco Bagnaia conquista GP de Portugal

O campeão do Mundo Francesco Bagnaia (Ducati) repetiu este domingo no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, o triunfo da corrida sprint da véspera para conquistar o Grande Prémio de Portugal em MotoGP, primeira prova do Mundial de motociclismo de velocidade.

Miguel Oliveira (RNF) foi atirado para fora de pista por Marc Márquez (Honda) na terceira volta do Autódromo Internacional do Algarve, depois de ter liderado a primeira, deixando caminho livre para o piloto italiano, que escapou à carambola provocada pelo espanhol da Honda, atrasando irremediavelmente Jorge Martin (Ducati) - também acabaria por desistir -, que estava na discussão pela liderança com Oliveira e Bagnaia.

Maverick Viñales (Aprilia) cortou a meta em segundo, com Marco Bezzecchi a fechar o pódio.