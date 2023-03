Bruno Fernandes contradiz Cristiano Ronaldo sobre o “clima” na selecção

Há poucos dias, o capitão da selecção tinha falado em “ar fresco”. Agora o ex-colega no Manchester United diz que não há ar fresco nenhum.

As declarações dos dois companheiros de selecção e ex-colegas de equipa no Manchester United não podiam ser mais opostas. Se há alguns dias, Cristiano Ronaldo falou que se respirava um "ar fresco" na selecção portuguesa com a chegada de Roberto Martínez para o cargo de seleccionador nacional, substituindo Fernando Santos, neste domingo Bruno Fernandes veio contradizer o capitão português.

"Não há lufada de ar fresco nenhuma, há um novo treinador e um período de transição. O ambiente na selecção sempre foi bom, nunca houve nada que não fosse fresco. Há novas dinâmicas e há que assimilar as ideias do novo treinador."

Foi desta forma que Bruno Fernandes comentou as declarações que CR7 proferiu na conferência de imprensa que marcou o início da preparação da selecção nacional para os dois primeiros jogos da fase de qualificação para o Euro 2024.

A afirmação de Bruno Fernandes não podia ser mais contrária da opinião de Cristiano Ronaldo que, perdeu a titularidade na selecção portuguesa durante o Mundial 2022, tendo, na ocasião e publicamente, entrado em rota de colisão com o então seleccionador, Fernando Santos.