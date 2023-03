Pedro e os Lobos levam-nos a uma California “onde o tempo une em vez de dividir”

É o segundo single inédito desde o lançamento do álbum Depois da Tempestade (2020), que deu origem a vários singles e videoclipes durante o processo do seu lançamento. O primeiro foi Foguetão, em Junho de 2022, e agora Pedro e os Lobos lançam California, um tema que nada tem que ver com o estado americano com o mesmo nome, surgindo, explica o guitarrista e fundador do grupo Pedro Galhoz no texto que acompanha o single, como metáfora: “A California desta canção é um ideal, um local bom e desejado por quem procura mudança, um local onde o tempo une em vez de dividir. O sol, as estrelas, o oceano, o verão, os sonhos, os momentos especiais e as promessas... Romântico? Talvez...” Quanto à música, acrescenta: “Sempre fui fã de rock e folk psicadélico, é terapêutico e uma grande escola musical. Portanto recorri aos sons de alguns synths mais retro para dar ao California as cores que as guitarras não conseguem dar.” E fê-lo, diz, com prazer: “Adoro esbanjar tempo a rodar botões de máquinas e a divertir-me com o resultado sonoro que elas proporcionam, enfim, ainda me divirto a fazer música.”

Fundado em Almada, o projecto Pedro e os Lobos já lançou até à data quatro álbuns: Pedro e os Lobos (2011), Um Mundo Quase Perfeito (2014), Este Chão Que Pisamos (2016) e, no ano em que foi declarada a pandemia, Depois da Tempestade (2020). No single e videoclipe agora em estreia, California, participam Nelson Correia (voz), Pedro Galhoz (guitarras, teclados), Carl Minnemann (baixo) e Rui Freire (bateria, teclados e voz). Este novo single antecipa um concerto de Pedro e os Lobos no Cine Incrível em Almada, marcado para o dia 1 de Abril.