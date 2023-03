Robbie Williams em Lisboa: a Altice Arena vai encher-se para ouvir “25 anos de hits

Concerto do músico britânico, marcado para esta segunda-feira, será o primeiro em Portugal desde 2014, quando actuou no Rock in Rio. A lotação já está esgotada.

É já esta segunda-feira, 27 de Março, que o cantor inglês Robbie Williams actua na Altice Arena, em Lisboa. Os bilhetes, cujo preço variava entre 48 e 150 euros, estão esgotados. O recinto encher-se-á, portanto, para acolher este concerto da digressão XXV Tour, que celebra os recém-completados 25 anos do percurso a solo do artista pop de 49 anos, protagonista de uma carreira de grande sucesso comercial.

​O mote desta série de performances é “25 anos de hits” e Robert Peter Williams tem-nos em abundância: Angels, Millennium e She’s the one são algumas das canções mais conhecidas do músico que lançou o seu primeiro disco a solo (Life thru a Lens) em 1997, após a separação dos Take That, a popular boys band britânica com a qual surgiu no panorama musical no início da década de 1990.

Back for good, Relight my fire e Patience estão entre os sucessos do grupo que na formação original contava também com Gary Barlow, Howard Donald, Jason Orange e Mark Owen. Estes quatro elementos “ressuscitaram” os Take That em 2005; Robbie Williams, que começou por não integrar a reunião, juntou-se a ela em 2010, ano em que o quinteto lançou o disco Progress (um sucesso de vendas); voltaria a sair, amigavelmente, em 2014 (Jason Orange saiu no mesmo ano)​.

A solo, o cantor que esta segunda-feira volta a actuar em Lisboa quase dez anos depois do seu último concerto em Portugal, na edição de 2014 do Rock in Rio, conta já 12 álbuns de material inédito, a que se somam registos como a compilação XXV (2022), também ela uma celebração das bodas de prata da sua carreira, com versões regravadas e orquestradas de alguns dos sucessos de Williams.

O primeiro disco de todos, o já referido Life thru a Lens, foi particularmente importante para o músico britânico. Influenciado pela febre da Britpop que então vigorava, contém Angels, a canção que catapultou a carreira de Williams para o estrelato internacional. Outra música conhecida do álbum é Let me entertain you, em cujo vídeo o cantor exibe uma maquilhagem “demoníaca” idêntica à de Gene Simmons, baixista da banda de hard rock norte-americana Kiss.

O sucessor de Life thru a Lens foi I’ve been expecting you (1998), com temas como She’s the one, Millennium e Strong, a faixa de abertura. A canção mais conhecida destas três é a premiada She’s the one, versão de um original de Karl Wallinger, artista de 65 anos do País de Gales. Deste álbum consta ainda No regrets, em que também se ouvem as vozes de Neil Tennant, dos Pet Shop Boys (que em Junho actuarão no Primavera Sound Porto), e de Neil Hannon, o único membro constante do grupo Divine Comedy.

​Depois do concerto na Altice Arena, não será preciso esperar muito pelo regresso de Robbie Williams a Portugal: em Maio, o cantor e a banda que o acompanha tocarão na quinta edição do North Music Festival (26 a 28 de Maio), na Alfândega do Porto. O britânico actua no último dia do evento, que também já confirmou nomes como os Chemical Brothers (dia 26) — que em Setembro último estiveram na primeira edição do Meo Kalorama, em Lisboa — e a cantora brasileira Ivete Sangalo (dia 27).