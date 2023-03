Morreu María Kodama, a viúva de Jorge Luis Borges que geriu a sua obra com mão firme

Companheira do autor argentino nos seus últimos anos de vida, teve uma relação desafiante com amigos do escritor e protagonizou algumas batalhas jurídicas. Morreu aos 86 anos.

A escritora e tradutora argentina María Kodama, viúva e responsável pela gestão da obra do escritor Jorge Luis Borges, morreu este domingo aos 86 anos. “Agora entrarás no ‘grande mar’ com o teu querido Borges. Descansa em paz, María”, escreveu o seu representante legal, Fernando Soto, no Twitter.