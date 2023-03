Quem tem aulas mais cedo tem piores notas: devíamos começar mais tarde?

Os horários madrugadores são prejudiciais sobretudo para os adolescentes e jovens adultos, ou seja, no ensino secundário e universidades. Há cientistas que pedem um atraso – com horários mais tardios.

As aulas em Portugal começam entre as 8h e as 9h na maioria das escolas e universidades. É assim há anos e anos, mas também há anos e anos que neurocientistas e educadores investigam as consequências de ter aulas em horários tão matutinos e o motivo é bastante simples: começar as aulas mais cedo está associado a um pior desempenho académico.