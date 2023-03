Insucesso escolar afasta 6000 alunos das bolsas de estudo

As novas regras para a atribuição de bolsas de estudo no ensino superior, implementadas no início deste ano lectivo, não tiveram o impacto esperado. A expectativa era de que houvesse mais 3000 a 4000 bolseiros, mas o total deverá manter-se próximo dos 80 mil registados nos últimos dois anos. O número de estudantes excluídos dos apoios do Estado por não cumprirem as exigências de sucesso académico ajuda a explicá-lo.<_o3a_p>

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt